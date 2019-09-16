России предсказали огромные потери из-за плохой нефти

Алексея Сазанова. Российский бюджет в 2018 году недополучил из-за льгот на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 1,1 триллиона рублей, а к 2033 году будет недополучать 2,3 триллиона ежегодно. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина

По его информации, льготы на НДПИ в настоящее время предоставлены почти половине российских месторождений. Однако качество запасов российских месторождений падает, и через 15 лет до 90,4 процента нефти в России будет добыто с объектов, имеющих льготу.

По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина , после 2030 года льготы придется предоставить более 70 процентам месторождений. Он пояснил, что качество запасов российских месторождений ежегодной падает.

«Часто эти запасы экономически рентабельны лишь на бумаге», — сказал он.

Так, доля воды при добыче нефти на Самотлоре и Приобском (гигантских российских месторождениях, открытых еще во времена СССР) уже выше 90 процентов. Для поддержания добычи на них компаниям нужны льготы на НДПИ. Высвободившиеся благодаря этому деньги они смогут направлять на повышение эффективности извлечения нефти.

Однако даже при наличии льгот на НДПИ добыча при нынешней фискальной политике будет снижаться, считает Сорокин. По его оценке, к 2035 году она упадет на 40 процентов по сравнению с уровнем 2021-го. Бюджет потеряет 4,1 триллиона рублей поступлений от НДПИ, а нефтяники снизят инвестиции в разработку на 2,3 триллиона по сравнению с 2018-м. Чтобы замедлить падение добычи, в ведомстве предлагают ввести налоговый вычет из НДПИ на сумму новых инвестиций в месторождения в Западной Сибири.