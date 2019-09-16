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Подсчитаны остатки нефти в Европе 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитаны остатки нефти в Европе
Фото: Werner Lang / Globallookpreess.com
Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии.
По словам собеседника агентства, размер запасов нефти и нефтепродуктов составляет примерно 955 миллионов баррелей. «В сложившихся обстоятельствах нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз», — заключил он.
В воскресенье,15 сентября, крупнейший экспортер и один из крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — в два раза сократил добычу нефти. Это произошло после атаки дронов и пожара на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
В понедельник, 16 сентября, стало известно, что Saudi Aramco частично возобновила отгрузку сырья на суда: клиентам компании пообещали выполнить все условия по контрактам, несмотря на снижение добычи нефти. В то же время полное восстановление добычи нефти до обычных значений может занять несколько месяцев, однако запасов сырья хватит на 26 дней.
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Экономика , ЕС
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