Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.89
$
64.04
70.42
70.67
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.37
71.69
Индексы и котировки Brent
64.74
–0.15 Золото
1499.65
–0.02 РТС
1373.60
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
20.09
1.1033
–0.0002
05.09
1.1035
17.09
06.09
26.08

Китай нашел оригинальный способ разогнать экономику 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Китай нашел оригинальный способ разогнать экономику
Фото: Reuters
Китайские власти представили план по ускорению экономики из 20 пунктов. В него в том числе вошло развитие в городах «ночной жизни», что должно подстегнуть потребление, пишет CNBC.
В рамках этих мер отдельные магазины и больницы продлили свои рабочие часы, а городские власти начали устраивать ночные световые шоу. Перед тем, как озвучить предложение на национальном уровне, его эффективность в последние месяцы проверяли в крупнейших городах страны, таких как Пекин и Шанхай.
Проект представлен на фоне продолжающегося замедления второй по величине экономики планеты. Розничные продажи в августе вновь оказались ниже ожиданий аналитиков — 7,5 процента вместо 7,9 процента.
Как объясняют в местных магазинах, развитие «ночной жизни» не ограничивается продлением часов работы. Новым трендом стало открытие фудкортов, пивных ресторанов, театров, залов для киберспорта, квестов, которые заставляют посетителей оставаться допоздна. Это позволило торговым центрам нарастить продажу продуктов питания. Как оказалось, наибольшие траты в этом сегменте приходятся на период от шести часов вечера до полуночи.
Заместитель генсека аналитического центра по проблемам Китая и глобализации Цинь Ганг (Qin Gang) отметил, что ночная жизнь во многих городах мира является отражением состояния местной экономики. Однако, например, в Пекине этот сегмент развит недостаточно хорошо, что создает предпосылки для развития индустрии развлечений.
Эксперт добавил, что китайской столице следует перевести метро на круглосуточную работу, поскольку его закрытие в полночь серьезно ограничивает возможности ночной жизни.
Ранее сообщалось, что рост китайской экономики может опуститься ниже шести процентов годовых, что станет наименьшим значением за последние десятилетия. При этом эксперты сходятся во мнении, что на этом снижение не остановится. Одной из главных причин такой ситуации стала продолжающаяся полтора года торговая война с США. В начале октября должен состояться очередной этап переговоров на высшем уровне, подготовка к которому сейчас ведется.
Какие профессии особо востребованы в России
Последние новости
Украина задумалась о покупке российского газа Украина задумалась о покупке российского газа Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда Минобороны России ответило на слова США о прорыве ПВО Калининграда МиГ-35 оказался танкером МиГ-35 оказался танкером
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила свою цену на российский газ
Украина предложила свою цену на российский газ87
Украина задумалась о покупке российского газа
Украина задумалась о покупке российского газа2
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Страшная зима: Украина потеряла российский газ1165
Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах
Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах8
«Пятерочка» открыла магазин в новой концепции
«Пятерочка» открыла магазин в новой концепции
Видео
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
05:39
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Экономика Статьи
Россиян заставят больше работать
00:37
Россиян заставят больше работать
Экономика Статьи
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
01:33
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
Экономика Рынки
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
05:23
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
Компании
Медведев назвал новый МРОТ
01:19
Медведев назвал новый МРОТ
Личный счет
Без газа не выжить: Украина прогнется под Россию
02:03
Без газа не выжить: Украина прогнется под Россию
Экономика Статьи
Работать некому: россияне гонят мигрантов
10:08
Работать некому: россияне гонят мигрантов
Экономика Статьи
Украина анонсировала новое предложение для России
03:51
Украина анонсировала новое предложение для России
Экономика
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
00:30
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть