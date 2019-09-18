Украина анонсировала новое предложение для России по транзиту газа

Киев планирует предложить России новый контракт на 10 лет по транзиту газа, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«У нас есть позиция, которую ранее уже озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции», — заявил Оржель, передает ТАСС.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать конкретных договоренностей по газу после трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев утверждает, что не может согласиться на его продление на прежних условиях.