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Украина анонсировала новое предложение для России по транзиту газа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 20 минут назад
Киев планирует предложить России новый контракт на 10 лет по транзиту газа, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«У нас есть позиция, которую ранее уже озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции», — заявил Оржель, передает ТАСС.
Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать конкретных договоренностей по газу после трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной.
Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев утверждает, что не может согласиться на его продление на прежних условиях.
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Экономика , Видео , Марош Шефчович , Дмитрий Песков , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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