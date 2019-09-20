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Украина предложила формулу цены на российский газ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 43 минуты назад
Украина предложила свою цену на российский газ
Фото: РИА Новости
Стоимость газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене», — приводит его слова РИА «Новости».
Оржель заявил, что в систему образования цены на российский газ Украина стремится «ввести рыночный сигнал», чтобы «не было политической цены».
Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.
В Киеве заявили, что не допускают вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.
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