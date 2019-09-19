РФ назвала условия для нового газового контракта с Украиной

Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций РФ-ЕС-Украина в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наша позиция в том, что если европейское законодательство, действительно, в январе 2020 будет имплементировано в украинское, то мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает, готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года», — сказал Новак по итогам трехсторонних консультаций РФ-ЕС-Украина в Брюсселе.

Новак также отметил, что Россия обозначила необходимость урегулирования судебных споров с Украиной по газу в рамках мирового соглашения.

Министр назвал прошедшие переговоры самыми конструктивными за последние годы.

«Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года», — сказал он.

Следующий раунд переговоров запланирован в октябре.