Газовый тупик: Украина готовится к худшему

Юрий Витренко. Украине следует продолжать готовиться к прекращению транзита газа с 1 января, заявил в своем фейсбуке исполнительный директор «Нафтогаза»

С этого дня соответствующие российско-украинские договоренности перестанут действовать. Вчера по вопросу заключения новых в Брюсселе состоялась встреча глав «Газпрома» и «Нафтогаза», министерств энергетики России и Украины и представителей Европейской комиссии . Она длилась 40 минут. Никаких соглашений по ее итогам заключено не было.

«До переговоров так и не дошли», — прокомментировал Юрий Витренко.

Он отметил, что это ожидалось, встречу назвал разговором, а в том, что ее участники не дошли до переговоров, обвинил российскую сторону, которая не принимает украинско-европейскую позицию. Она заключается в том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой для начала переговоров.