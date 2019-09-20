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Газовый тупик: Украина готовится к худшему 

Рамблер 1 час назад
Украине следует продолжать готовиться к прекращению транзита газа с 1 января, заявил в своем фейсбуке исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
С этого дня соответствующие российско-украинские договоренности перестанут действовать. Вчера по вопросу заключения новых в Брюсселе состоялась встреча глав «Газпрома» и «Нафтогаза», министерств энергетики России и Украины и представителей Европейской комиссии. Она длилась 40 минут. Никаких соглашений по ее итогам заключено не было.
«До переговоров так и не дошли», — прокомментировал Юрий Витренко.
Он отметил, что это ожидалось, встречу назвал разговором, а в том, что ее участники не дошли до переговоров, обвинил российскую сторону, которая не принимает украинско-европейскую позицию. Она заключается в том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой для начала переговоров.
«Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», — считает исполнительный директор «Нафтогаза».
Комментарии144
Экономика , Видео , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия
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