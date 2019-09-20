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Как Китай выгоняет Россию с Кавказа 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в Центральной Азии и на Кавказе заметно возросло, сделав эти регионы ареной для борьбы за влияние между Москвой и Пекином.
Издание назвало Казахстан, Киргизия и Узбекистан «жизненно важными винтиками» в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Кроме того, эксперты заявили «Газете.ру», что Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан стремятся к развитию тесных связей за пределами бывшего СССР.
По результатам недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пекин было подписано заявление о «вечном» стратегическом партнерстве Казахстана и Китая и еще десять соглашений. За несколько месяцев до этого страны подписали соглашения по 55 инвестиционным проектам.
Собеседники издания отметили, что постсоветские экономики по-прежнему зависят от экономики России, но постепенно эта связь ослабевает.
«Газета.ру» отмечает со ссылкой на немецкий Институт мировой экономики (IfW), что в последние десять лет Центральная Азия и Кавказ впали в долговую зависимость от Пекина.
К примеру, Киргизия задолжала Китаю 30 процентов своего ВВП, а долг Таджикистана перед страной составляет 15 процентов ВВП.
Кроме того, более 80 процентов таджикистанского золота добывают совместные с Китаем предприятия. Сумма китайских инвестиций в новое месторождения «Кончоч» в Согдийской области превысила 200 миллионов долларов.
СМИ писали, что в Туркмении Пекин совместно с ЕС готовится построить 300 километров Транскаспийского газопровода. Газопровод из Туркмении в Европу предусматривает поставку 30 миллиардов кубометров газа в год, что, по мнению аналитиков, может сделать Туркменистан конкурентом России на европейском рынке.
При этом 35 процентов импорта в Казахстане приходятся на Россию. Этот показатель равен импорту из ЕС и Китая вместе взятых.
Глава департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов заявил «Газете.ру», что о критическом ослаблении российского влияния в регионах говорить пока нельзя. По его словам, в Центральной Азии и на Кавказе ориентируются «одновременно и примерно в равной мере» и на Россию, и на Китай, и на Европу, но немного в разных качествах. Если Китай выступает для них в роли инвесторов, то Россия является для многих из них большим экспортным рынком.
Удилов назвал Россию наиболее близким для этих стран рынком сбыта и поставщиком комплектующих и сырья. Сбыть свою конечную продукцию в Китай или Европу бывшим советским республикам намного сложнее.
Комментарии236
Экономика , Видео , ЕС , Газета.Ru
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