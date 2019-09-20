Без праздников труда: россиян заставят больше работать?

Россиян могут лишить профессиональных праздников. Речь идет о праздниках труда, например, о дне Радио, которые были введены и широко отмечались во времена СССР. Между тем российское правительство считает профпраздники пережитком прошлого, да и вообще подумывает над введением четырехдневной рабочей недели.

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.

Страна может остаться, например, без Дня железнодорожника, Дня радио и Дня воздушного флота. Об этом пишет «КоммерсантЪ». Эти праздники выпадают на обычные рабочие дни и выходными не являются, но многие из них давно стали предметом профессиональной гордости в своих отраслях и широко отмечают в индустрии.

В правительстве не обещали трудящимся и профсоюзам обязательно сохранить красные дни их профессий, но при этом отметили, что ГОСТы и инструкции перед их упразднением будут тщательно пересмотрены и все рациональное, что они в себе несли, сохранится.

Так, среди перечня документов, представленных к отмене, есть постановления Совнаркома СССР от 28 июля 1936 года «О праздновании Дня железнодорожного транспорта Советского Союза», вводящее День железнодорожника, и от 9 июля 1940 года «О праздновании Всесоюзного дня железнодорожника», назначающее его на первое воскресенье августа. Также могут быть отменены постановления Совета министров СССР от 6 мая 1967 года «О праздновании Дня радио», который традиционно отмечается 7 мая, и Совнаркома от 28 апреля 1933 года «О праздновании Дня воздушного флота СССР», и многие другие.

Во многих сферах экономики такие праздники хотя и формально являются рабочими днями, но все равно в эти даты принято не заниматься обычной трудовой рутиной, а проводить торжественные мероприятия, например, конференции, соревнования, спортивные игры, конкурсы, награждения победителей в импровизированных соревнованиях.

Цели отменить профессиональные праздники поручение главы правительства Дмитрий Медведева, которым решено пересмотреть перечень устаревших советских актов, не преследовало.

Правительство дало профильным ведомствам время на подготовку проекта постановления, в котором будут указаны конкретные списки отменяемых правовых актов до 15 ноября этого года.

При этом сами документы предполагается отменить с 1 февраля 2020 года. До октября еще будут проходить заседания рабочих групп по формированию перечней отменяемых актов.

Между тем последним рабочим днем этого года станет вторник, 31 декабря. С 1 января 2020 года у наших граждан начнутся новогодние каникулы, которые будут продолжаться восемь дней — с 1 по 8 января. Об этом ранее было отмечено в постановление Роструда

Впрочем, новогодние каникулы 2018-19 годов длились на два дня дольше и начинались с 30 декабря 2018 года. При этом россияне отдыхали вплоть до 8 января 2019 года.

Следующие длинные выходные этого года ожидаются в ноябре, со 2 по 4 число. В эти даты Россия отмечает День народного единства.

Кроме того, в июле этого года правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно графику, выходные в честь Дня защитника Отечества будут продолжаться с 22 по 24 февраля, а Международный женский день страна будут отмечать с 7 по 9 марта. Не оставят россиян и без традиционных майских праздников, которые пройдут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Длинные выходные ждут граждан и по случаю Дня России. В этот праздник сотрудники освобождены от работы с 12 по 14 июня. В общей сложности в 2020 году предполагается 248 рабочих и 118 выходных дней.

Впрочем, россияне в будущем могут вообще перейти на сокращенную рабочую неделю. Дмитрий Медведев за последние пару месяцев неоднократно заявлял, что кабмин продумывает идею отказа от пятидневной рабочей недели. В ближайшем будущем страна может позволить себе перейти на «четырехдневку».

В частности, он заявил, что современные технологии позволяют людям работать вне офисов и уже сформировалась целая прослойка людей во многих профессиях, которые называют себя фрилансерами и при этом довольно неплохо зарабатывают.

А стремление постоянно трудиться и строить свою карьеру оборачивается для россиян хронической усталостью и стрессом. Впоследствии эффект выгорания наших граждан на работе может негативно сказаться на производительности труда как отдельного работника, так и на экономике страны в целом.

В пример Дмитрий Медведев привел одну новозеландскую компанию, которая оплачивает своим работникам три дня выходных в неделю. После нововведения, по словам Медведева, производительность труда в компании выросла на 20%. Премьер также вспомнил и изобретателя конвейера Генри Форда, который в начале 20 века принял решение сократить рабочую неделю с 48 до 40 часов. В итоге эта мера также положительно сказалась на производительности труда рабочих, указал премьер.

Правда, российские экономисты, работодатели и даже психологи не согласны с идей о переходе на четырехдневку. По результатам многочисленных опросов, которые проводились различными исследовательскими центрами среди работников стало ясно, что трудящиеся люди опасаются, что сокращение рабочей неделе не пройдет без урезания зарплаты. А опросы работодателей выявили, что, скорее всего, при переходе на четырехдневку им придется нанимать дополнительных сотрудников и нести новые издержки.