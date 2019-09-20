Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Конструктивная и очень позитивная атмосфера — так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия . А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки.

Сорокаминутные трехсторонние переговоры РФ, ЕС и Украины по газу впервые за многие годы российский министр энергетики Александр Новак назвал конструктивными, которые прошли «в рабочем порядке».

«Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации», — отметил он.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович также заявил, что у Еврокомиссии очень положительные впечатления от газовых переговоров. Он отметил «очень позитивную, конструктивную атмосферу» за столом переговоров.

Такие эпитеты действительно выглядят неожиданными. Еще совсем недавно казалось, что сторонам просто невозможно договориться, что этой зимой неминуем газовый коллапс на Украине, который затронул бы и европейские страны. Все стороны готовились к самому худшему — это неоспоримый факт. Об этом свидетельствуют закачка Газпромом газа по максимуму в европейские подземные хранилища, то же делали и сами европейцы, и даже Украина впервые за многие годы решила закачать в свои ПХГ значительно больше голубого топлива.

И все же такая подготовка не гарантировала 100-процентной безопасности в отопительный сезон без российского газа. В один миг все может полететь в тартарары — достаточно сильным морозам обрушиться на Украину с Европой. Ведь «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока» в лучшем случае заработают во второй половине 2020 года — и, скорее всего, пока не на полную мощность.

Однако первый же раунд трехсторонних переговоров говорит о том, что еще не все потеряно. Шансы у сторон договориться и избежать энергетической катастрофы резко возросли.

Удивительным выглядит изменение украинской риторики. Новый министр энергетики Алексей Оржель заявил в преддверии переговоров, что было бы хорошо, если бы на предстоящей встрече удалось договориться о транзите российского газа через территорию Украины после 2019 года. Договориться с первого раза — это, конечно, совсем фантастика, но это явно позитивный настрой.

Еще более невероятным выглядит заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева , который неоднократно отказывался от нового контракта, ставил на нем крест, не видя в нем никакой необходимости. Но — о чудо! По прибытии в здание Еврокомиссии в Брюсселе в этот четверг Коболев заявил, что «Нафтогаз» позитивно оценивает предстоящие трехсторонние переговоры ЕС — Россия — Украина по газу. И эти слова оказались пророческими.

Чем же объясняется столь резкая смена украинской риторики по газовому вопросу?

Судя по всему, здесь не обошлось без Евросоюза. Украинская делегация еще до трехсторонних консультаций отдельно встретилась сначала с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем.

«Это заслуга европейцев, что украинская позиция меняется. Евросоюз провел с Украиной подготовительную работу. Европейцы убедили Киев, что они вместе заинтересованы в сохранении транзита и в надежных поставках российского газа в отопительный сезон. Киев, судя по всему, больше не требует каких-то невыполнимых вещей типа десятилетнего контракта на 90 млрд кубов по условию «качай или плати». Не зря украинская сторона начала говорить о переходе на европейское законодательство и проведении аукционов по загрузке мощностей украинской газотранспортной системы», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Европейская сторона сделает все по максимуму, чтобы помочь Киеву, заверил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

«Мы принципиально договорились, что новый договор будет на основе европейских норм и права», — добавил он.

Еврокомиссия сообщила России, что продление действующего транзитного газового контракта с Украиной невозможно, необходимо найти «другое решение» — новый долгосрочный контракт.

На какие уступки готова будет пойти сама Россия и каких уступок будет ожидать от Украины ради всеобщего компромисса?

Россия, Украина и ЕС обсудили в том числе возможные объемы транзита газа, рассказал Новак, однако без конкретики. Юшков считает, что Россия может согласиться на обязательную прокачку даже 60–70 млрд кубометров газа по условиям «качай или плати», но только на один 2020 год, не больше. Так как Газпром рассчитывает в 2020 году достроить все свои обходные газопроводы, поэтому брать обязательства перед Украиной на более долгий срок Россия не будет.

«Сколько Газпром готов будет качать через Украину в 2021 году, сейчас до конца непонятно. Не ясно еще, что будет со спросом на газ в Европе. Но постепенно прокачка через Украину снизится до 10–15 млрд кубов», — говорит Юшков.

В принципе Россия согласна пойти и на второй альтернативный вариант, который недавно озвучила сама Украина. Он возможен без заключения нового контракта. Россия готова бронировать мощности по транзиту газа через Украину с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы, сказал Новак. Этот вариант более чем выгоден Газпрому, так как он будет бронировать столько мощностей, сколько ему нужно, без каких-либо обязательств перед Украиной.

«О прямых поставках газа из России на Украину вряд ли вообще будет идти речь, так как политически это более болезненный вопрос для Украины. Но если будет транзит, то Украина сможет продолжать импорт реверсного газа из ЕС. Это всех в принципе устраивает, даже Россию», — считает эксперт ФНЭБ.

В конечном счете украинцы получают все тот же российский газ, а Газпром за него — европейскую цену от трейдеров, а каким путем это происходит — дело десятое.

Наиболее болезненный вопрос — это урегулирование судебного спора в Стокгольмском арбитраже, в рамках которого Газпром остался должен «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов.

По словам Новака, судебные споры «Нафтогаза» и Газпрома тоже обсуждались. По его словам, Россия продолжает увязывать урегулирование споров в судах с Украиной с продлением соглашения о транзите газа.

«Из-за этой позиции Новак и Газпром оказываются в определенных рамках, их маневры в переговорах ограничены. Если спор не разрешится и Газпром по-прежнему по решению Стокгольмского арбитража будет должен эти 2,6 млрд долларов, то Россия не сможет подписать контракт, даже если условия в целом будут устраивать», — говорит Юшков.

Он объясняет, что Украина слишком сильно распиарила эту историю с решением Стокгольмского арбитража. Более того, «Нафтогаз» в стиле 90-х и компании «Ноги» прошелся по всей Европе в поисках активов Газпрома и попытке их арестовать.

Однако если конструктивный диалог продолжится, то может быть такая договоренность: Украина прощает России 2,6 млрд долларов, а Газпром не предъявляет претензии по условиям «бери или плати» в рамках контракта об импортном газе, считает Юшков.

Напомним, что в 2009 году Россия и Украина подписали два контракта — транзитный и на прямые поставки газа для самой Украины. Последний договор «Нафтогаз» отказался выполнять еще в 2015 году и очень сильно гордится этим, преподнося как отказ от российского газа (хотя все понимают, что это не так). Но в этом контракте прописано условие «бери или плати», которое означает, что даже если Украина не покупает напрямую у России газ, то она все равно должна платить за определенный объем. Более того, Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года признал действие условия «бери или плати» действительным, только в меньших объемах, чем прописано в контракте.

«Поэтому Газпром может потребовать за 2018-2019 годы оплату по шесть млрд кубометров газ за год в рамках условия «бери или плати». Даже если взять по цене 200 долларов за тысячу кубометров, то это уже получается 2,4 млрд долларов за два года, которые «Нафтогаз» будет должен Газпрому за то, что ничего в последние годы не покупал. Это покроет текущий долг Газпрома по стокгольмскому решению. Такой обмен тоже возможен», — считает собеседник.

Таким образом, шансы на то, что стороны смогут прийти к компромиссу к 1 января 2020 года и газового кризиса зимой 2019-2020 годов удастся избежать, существенно выросли.

«Они выше, чем при старом руководстве украинского минэнерго, что уже позитив. Кроме того, европейцы проснулись и начали довольно активную кампанию. Плюс общий политический фон между Россией и Украиной подталкивает к позитиву. После обмена пленными появляется политическая воля на диалог и в России, и на Украине. Думаю, украинские переговорщики тоже были заложниками ситуации, потому что в какой-то момент истерия достигла такого апогея, что нельзя было вообще что-либо говорить. Сейчас атмосфера меняется, и украинцам можно нормально говорить с россиянами, не опасаясь быть выкинутыми на помойку», — резюмирует Игорь Юшков.

А вот когда стороны поставят точку в газовом вопросе — в октябре или 31 декабря 2019 года — уже не так важно. Главное, чтобы компромисс был найден.