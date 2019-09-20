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Украина допустила покупку газа у РФ 

Рамблер 33 минуты назад
Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что на трехсторонних переговорах в Брюсселе «Газпром» и представители Украины обсудили прямые поставки газа, придя к согласию по некоторым вопросам. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на пресс-конференцию в Киеве.
По словам министра, стороны обсудили вопросы объемов транспортировки и тарифов на нее, а также прямые поставки.
Оржель подчеркнул, что для Украины первичен именно договор об объемах, так как страна должна вкладывать деньги в эксплуатацию своей газотранспортной системы с учетом будущих объемов. Вопрос прямых поставок, по его словам, затронули представители России.
«Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли с ними к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях», — рассказал министр.
Он объяснил, что Украина рассчитывает на рыночные цены, «исходящие из трендов европейского рынка».
«Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, срок действия документа истекает 31 декабря 2019 года.
Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС прошли в Брюсселе 19 сентября. Встреча продлилась 40 минут. Сообщалось, что конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.
Министр энергетики России Александр Новак, участвовавший во встрече, назвал консультации конструктивными.
«Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года», — заявил он.
Стороны договорились продолжить консультации через месяц.
Москва предложила продлить соглашение на украинский транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены новые требования ЕС. На Украине ранее предлагали соглашение на транспортировку 60 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет.
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Экономика , Видео , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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