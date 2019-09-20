Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
21.09
$
63.8487
–0.3712
€
70.5975
–0.3398
ММВБ
20.09 18:00
$
63.9300
–0.0125
€
70.3825
–0.0175
Forex
20.09 18:00
$
63.9791
+0.0311
€
70.3624
–0.0541
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.01
$
64.15
€
70.50
€
70.65
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.50
€
70.50
Индексы и котировки
Brent
64.74
–0.14
Золото
1500.92
–0.06
РТС
1370.39
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
20.09
1.1011
–0.0024
05.09
1.1035
17.09
06.09
26.08
Трамп ввел санкции против национального банка Ирана <