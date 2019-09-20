Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.05
$
64.15
70.51
70.62
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.50
72.40
Индексы и котировки Brent
64.87
+0.19 Золото
1503.22
+0.07 РТС
1377.38
+0.53
Динамика валют
EUR / USD
20.09
1.1004
–0.0031
05.09
1.1035
17.09
06.09
26.08

Рынок земли на Украине откроют с октября 2020 года 

ТАСС 2 часа назад
Украина начнет продавать свои земли
Фото: Reuters © Bogdan Cristel
Запрет на продажу сельхозземель на Украине предлагается снять с 1 октября 2020 года. Это предусматривает законопроект, вносящий изменения в действующее законодательство, текст которого обнародован в пятницу.
Как говорится в документе, приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане и юридические лица Украины, территориальные громады (общины), государство.
Вместе с тем законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, иностранные государства, которые подпадают под действие закона о санкциях.
"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", — отмечается в проекте.
При этом в документе оговаривается также, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области, а также не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу.
Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что земельная реформа на Украине, которая в настоящее время разрабатывается новым правительством страны, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения, но при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. В целом, как утверждал глава правительства, ранее с участием Всемирного банка были проработаны 25 различных сценариев открытия рынка земли, при этом ключевым критерием является достижение "максимально экономического эффекта".
Какие профессии особо востребованы в России
ТАСС: последние новости
"Газпром трансгаз Екатеринбург" завершил закачку природного газа в ПХГ "Совхозное" "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершил закачку природного газа в ПХГ "Совхозное" Эксперт: санкции США против иранского банка могут быть попыткой избежать войны Эксперт: санкции США против иранского банка могут быть попыткой избежать войны Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток"
Комментарии2
Экономика , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Всемирный Банк , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мусорный особняк» за 80 миллионов снесут из-за жалоб соседей
«Мусорный особняк» за 80 миллионов снесут из-за жалоб соседей
США ввели санкции против нацбанка Ирана
США ввели санкции против нацбанка Ирана1
Украина предложила свою цену на российский газ
Украина предложила свою цену на российский газ509
Украина задумалась о покупке российского газа
Украина задумалась о покупке российского газа14
Китай нашел оригинальный способ разогнать экономику
Китай нашел оригинальный способ разогнать экономику4
Видео
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
05:39
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Экономика