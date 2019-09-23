Япония подумает над мостом между Сахалином и Хоккайдо

Япония пока не оценила целесообразность моста между Сахалином и Хоккайдо — посол

Токио оценит целесообразность строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо после того, как Россия определится с вопросом соединения Сахалина с материком, заявил РИА Новости посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.

"В последнее время о соединении материка с Сахалином не слышно — сначала лучше обратиться к российскому правительству. Первое условие — это мост между материком и Сахалином. После этого можно уже говорить об этом", — сказал он, отвечая на вопрос, когда Токио может представить экспертную оценку рентабельности проекта.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что проект соединения мостом Сахалина и Хоккайдо нужно изучить в экспертной среде с точки зрения рентабельности и технических возможностей.

Как указал японский премьер, Владивосток является воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, по его словам, Россия является одновременно европейской и азиатской страной, и укрепление отношений с Россией приблизит Японию к Европе.