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Япония пока не оценила целесообразность моста между Сахалином и Хоккайдо — посол 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Япония подумает над мостом между Сахалином и Хоккайдо
Фото: РИА Новости
Токио оценит целесообразность строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо после того, как Россия определится с вопросом соединения Сахалина с материком, заявил РИА Новости посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки.
"В последнее время о соединении материка с Сахалином не слышно — сначала лучше обратиться к российскому правительству. Первое условие — это мост между материком и Сахалином. После этого можно уже говорить об этом", — сказал он, отвечая на вопрос, когда Токио может представить экспертную оценку рентабельности проекта.
В начале сентября на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что проект соединения мостом Сахалина и Хоккайдо нужно изучить в экспертной среде с точки зрения рентабельности и технических возможностей.
Как указал японский премьер, Владивосток является воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, по его словам, Россия является одновременно европейской и азиатской страной, и укрепление отношений с Россией приблизит Японию к Европе.
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Комментарии
Экономика , Другое , Синдзо Абэ , Правительство РФ , РИА Новости
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