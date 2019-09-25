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Опубликован проект бюджета России на три года 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Опубликован проект бюджета России на три года
Фото: РИА Новости
В России был принят проект бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.
Согласно проекту, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,9 трлн руб., в 2021 году — 0,6 трлн руб., а в 2022 году — 0,3 трлн руб.
Кроме того, в документе сказано, что доходы бюджета страны в 2020 году составят 20,4 трлн руб.
В 2021 году доходы России составят 21,2 трлн руб., а в 2022 году — 22 трлн руб.
При этом расходы бюджета в эти три года будут следующими — 19,5 трлн руб., 20,6 трлн руб. и 21,8 трлн руб.
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