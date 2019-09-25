Опубликован проект бюджета России на три года

В России был принят проект бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Согласно проекту, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,9 трлн руб., в 2021 году — 0,6 трлн руб., а в 2022 году — 0,3 трлн руб.

Кроме того, в документе сказано, что доходы бюджета страны в 2020 году составят 20,4 трлн руб.

В 2021 году доходы России составят 21,2 трлн руб., а в 2022 году — 22 трлн руб.

При этом расходы бюджета в эти три года будут следующими — 19,5 трлн руб., 20,6 трлн руб. и 21,8 трлн руб.