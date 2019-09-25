Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.33
$
64.49
70.65
70.80
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.40
70.00
Индексы и котировки Brent
61.86
+0.24 Золото
1529.60
+0.04 РТС
1345.84
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.0986
–0.0057
10.09
1.1043
22.09
11.09
30.08

Молдавия готовится к тому, что зимой может остаться без российского газа 

РИА Новости + ещё 5 59 минут назад
Премьер Молдавии Майя Санду заявила в среду журналистам, что правительство готовится к тому, что может остаться без российского газа, если Украина и РФ не договорятся о транзите.
"Этой зимой мы можем столкнуться с определенными проблемами, потому что Россия и Украина еще обсуждают проблему транзита российского газа на украинской территории. Если договоренности не будет, то Молдавия не сможет получить газ из РФ. У нас есть технические решения для этого, мы готовимся к подобному сценарию, гражданам не стоит волноваться, но они должны знать, что есть такая вероятность", — заявила Санду.
По ее словам, техническое решение состоит в том, чтобы закупать и хранить газ на Украине, однако этих запасов не хватит для всей территории Молдавии. Она добавила, что газопровод, который бы позволил получать газ из Румынии, не сможет начать работу в этом году.
"Я знаю, что на территории Молдавии работы будут завершены до конца года, на территории Румынии — к марту-апрелю 2020 года. Это срок, который обозначили наши партнеры, к этой зиме система не начнет работу", — отметила премьер.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Со-председатель молдавско-российской межправкомиссии Василий Шова в интервью РИА Новости заявил, что в вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.
Последние новости
Раскрыто содержание послания Путина странам НАТО Раскрыто содержание послания Путина странам НАТО В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Комментарии6
Экономика , Видео , Компании , Василий Шова , Газпром , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф предсказал революцию госуправления
Греф предсказал революцию госуправления1
Путин оценил работу Счетной палаты
Путин оценил работу Счетной палаты1
Как тема импичмента Трампа отразится на рубле
Как тема импичмента Трампа отразится на рубле1
Счетная палата обеспокоилась ростом цен на продукты
Счетная палата обеспокоилась ростом цен на продукты2
«Плохая Россия»: на Украине призвали заработать на соседе
«Плохая Россия»: на Украине призвали заработать на соседе5
Видео
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
02:18
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
Экономика Компании
Медведев объявил о профиците бюджета
06:43
Медведев объявил о профиците бюджета
Экономика
Рубль растерял рост
00:30
Рубль растерял рост
Рынки
Газовые войны: сколько Украина насчитала России
00:59
Газовые войны: сколько Украина насчитала России
Рынки Компании
Опасный Superjet: у «Сухого» нашли уязвимость
00:59
Опасный Superjet: у «Сухого» нашли уязвимость
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение