Премьер Молдавии Майя Санду заявила в среду журналистам, что правительство готовится к тому, что может остаться без российского газа, если Украина и РФ не договорятся о транзите.
"Этой зимой мы можем столкнуться с определенными проблемами, потому что Россия и Украина еще обсуждают проблему транзита российского газа на украинской территории. Если договоренности не будет, то Молдавия не сможет получить газ из РФ. У нас есть технические решения для этого, мы готовимся к подобному сценарию, гражданам не стоит волноваться, но они должны знать, что есть такая вероятность", — заявила Санду.
По ее словам, техническое решение состоит в том, чтобы закупать и хранить газ на Украине, однако этих запасов не хватит для всей территории Молдавии. Она добавила, что газопровод, который бы позволил получать газ из Румынии, не сможет начать работу в этом году.
"Я знаю, что на территории Молдавии работы будут завершены до конца года, на территории Румынии — к марту-апрелю 2020 года. Это срок, который обозначили наши партнеры, к этой зиме система не начнет работу", — отметила премьер.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Со-председатель молдавско-российской межправкомиссии Василий Шова в интервью РИА Новости заявил, что в вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.