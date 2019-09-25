Молдавия готовится к тому, что зимой может остаться без российского газа

Премьер Молдавии Майя Санду заявила в среду журналистам, что правительство готовится к тому, что может остаться без российского газа, если Украина и РФ не договорятся о транзите.

"Этой зимой мы можем столкнуться с определенными проблемами, потому что Россия и Украина еще обсуждают проблему транзита российского газа на украинской территории. Если договоренности не будет, то Молдавия не сможет получить газ из РФ. У нас есть технические решения для этого, мы готовимся к подобному сценарию, гражданам не стоит волноваться, но они должны знать, что есть такая вероятность", — заявила Санду.

По ее словам, техническое решение состоит в том, чтобы закупать и хранить газ на Украине, однако этих запасов не хватит для всей территории Молдавии. Она добавила, что газопровод, который бы позволил получать газ из Румынии, не сможет начать работу в этом году.

"Я знаю, что на территории Молдавии работы будут завершены до конца года, на территории Румынии — к марту-апрелю 2020 года. Это срок, который обозначили наши партнеры, к этой зиме система не начнет работу", — отметила премьер.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.