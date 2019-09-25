«Инвестиции в Зеленского»: как олигархи делят Украину

«Инвестиции в Зеленского»: как олигархи борются за Украину

Между олигархами Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым разразилась новая война. Местные бизнесмены пытаются добиться от нового президента Владимира Зеленского льготных кредитов и других финансовых привилегий. Между тем борются за остатки национальных богатств страны не только предприниматели — активы есть и у экс-главы государства Петра Порошенко

Олигархи делят остатки Украины и последствия этой борьбы иногда всплывают в телевизионных передачах. Так, в прямом эфире телеканала «Украина» в передаче «Свобода слова с Савиком Шустером» с ведущим вступил в ожесточенную полемику Игорь Коломойский, сообщало издание «Страна.ua».

Украинские СМИ предполагают, что конфликт с между Шустером и Коломойским связан с противостоянием олигарха с другим крупным украинским предпринимателем — Ринатом Ахметовым, которому принадлежит телеканал «Украина».

Евросоюза. Активизация олигархов может быть понятна — президент Зеленский пообещал реформы, в числе которых восстановление Донбасса, продажа сельхозземель, легализация игорного бизнеса. Киев также ждет пакетов помощи от МВФ

Непотопляемый магнат

Между тем Ринат Ахметов пользовался значительными привилегиями почти у всех президентов Украины.

Например, начинал Ахметов создавать свою бизнес-империю в то время, когда президентом Украины был Леонид Кучма . Он нашел общий язык с Виктором Ющенко Виктором Януковичем . Впрочем, многие активы потерял после «Майдана» и начала военных действий в Донбассе, ведь там располагались многие предприятия его империи. Но зато он благополучно наладил контакты с Петром Порошенко, а также оказывал гуманитарную помощь жителям Донбасса — впрочем, не афишируя это.

В настоящее время интересы группы System Capital Management (SCM) Рината Ахметова представлены практически во всех крупных отраслях экономики Украины: от медиа-бизнеса до агросектора. У бизнесмена даже есть обладающий кубком УЕФА футбольный клуб «Шахтер» — а это тоже экспортный товар.

Но главными активами являются энергетический холдинг ДТЭК и горно-металлургическая группа «Метинвест».

В 2018 году общая прибыль этих двух компаний равнялась 12% всего номинального ВВП Украины.

Начал выстраивать коммуникацию бизнесмен и с новым президентом. Так, в конце июня Ринат Ахметов встречался с новым лидером Украины Владимиром Зеленским — после того как избранный президент громогласно заявил о том, что олигархи обещали ему восстановить Донбасс. В ответ Ахметов пообещал купить 200 машин скорой помощи для сельской местности. При этом все местные СМИ расценили этот шаг, как желание олигарха «прощупать президента».

«Прощупывание Зеленского» дало результаты. Национальный банк Украины рефинансировал ранее выданные кредиты банку «ПУМБ», принадлежащему Ахметову, на сумму 803 млн гривен (или $31 млн).

То есть как минимум одну свою задачу — получить денег — Ахметов уже реализовал.

Впрочем, на родине к нему относятся весьма сдержанно. Так, политолог и бывший пресс-секретарь Кравчука Владимир Кацман не раз заявлял, что олигарх может негативно повлиять на развитие Украины.

Возвращенец

Между тем главный оппонент в телевизионном споре с посредником олигарха — Игорь Коломойский — вернулся на родину не так давно.

Во время тех четырех лет, когда главой Украины был Петр Порошенко, Коломойский был в своей стране персоной нон грата. Он приехал на Украину только после того, как президентом страны в мае этого года стал Зеленский. И хотя формально новый президент старается дистанцироваться от опального олигарха, всем понятно, что их связывает много лет знакомства. Кроме того, местные СМИ неоднократно сообщали, что предвыборная кампания Зеленского финансировалась в том числе на средства Коломойского.

Геннадия Боголюбова. Впрочем, вынуждения эмиграция не помешала бизнесмену наращивать активы. Так, состояние Коломойского за 2018 год журнал Forbes оценил в более чем $1 млрд Основные доходы предпринимателю приносит структура «Приват» Коломойского, Алексея Мартынова

Больше всего активов «Привата» — в нефтегазовом секторе. Например, Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения».

Кроме того, это Кременчугский НПЗ, который обеспечивает около 50% бензина на рынке топлива на Украине.

Вдобавок Коломойский является владельцем «1+1 медиа» — телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today. Плюс в медиа-активы предпринимателя входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.

Алексей Макаркин. Тем не менее сейчас предприниматель вернулся на родину для возвращения своих финансовых активов, полагает заместитель директора «Центра политических технологий»

Отношения Коломойского и бывшего главы Украины Петра Порошенко стали враждебными после того, как президент издал распоряжение о приватизации Приватбанка и финансовое учреждение перешло в собственность государства. Формальной причиной приватизации банка стал тот факт, что банк находился в предбанкротном состоянии. По состоянию на середину этого года Приватбанк должен Нацбанку 9,3 млрд гривен. ($3,8 млрд).

Свою роль здесь сыграла и бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева , возглавлявшая регулятор с июня 2014 по март 2018 года. За это время с рынка было выведено порядка ста банков, среди которых был и Приватбанк. Сейчас Гонтарева живет в США.

Поэтому Коломойский хочет получить компенсацию за свой национализированный банк, прекрасно понимая, что сам банк ему не вернут. Дело в том, что для Украины признать, что банк был национализирован ошибочно, — это поссориться с МВФ, от помощи которого страна попала в достаточно сильную зависимость, отметил Алексей Макаркин. Дыра в балансе у банка была. Но решение о национализации принималось под контролем Порошенко, который горел желанием насолить Коломойскому, отмечает Макаркин.

«Сам Коломойский рассматривает Зеленского как свою инвестицию», — полагает Макаркин.

«Поэтому новоизбранный президент попадает в сложную ситуацию, так как его рейтинг сейчас высок от того, что он пришел к власти на волне борьбы за чаяния народа. Но он должен расплатиться с олигархом, поэтому стоит перед сложным выбором, который может негативно повлиять на его народный образ», — отмечает эксперт.

«Сладкий» оппонент

Между тем, помимо Коломойского и Ахметова, в экономике не последний человек и бывший президент страны Петр Порошенко.

За годы президентства ему удалось неплохо заработать. Согласно рейтингу Forbes,

Порошенко по итогам 2018 года занимал шестое место среди украинских олигархов и управлял активами общей стоимостью $1,3 млрд

Активы Порошенко собраны в ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд „Прайм Эссетс Кэпитал“, созданный в 2005 году. На момент образования он назывался „ЗНКИФ Петра Порошенко“, но в 2006 году был переименован.

Материнская структура в этом бизнесе — „Центрально-Европейская кондитерская компания“ (ЦЕКК). Ей принадлежит кондитерская корпорация „Рошен“ . Этим двум компаниям принадлежат акции четырех фабрик: Винницкой, Киевской, Кременчугской и Мариупольской.

Также в Roshen входят Липецкая фабрика в России, Клайпедская в Литве и компания Bonbonetti Choco в Венгрии. При этом в российском отделении дела идут негладко. В январе 2017 года Roshen объявила об остановке работы липецкой фабрики. Сейчас фабрика судится в представителями ФНС , которые требуют взыскать с компании 361,5 млн рублей налогов.

Вдобавок предприниматель владеет акциями в ПАО „Автомобильная компания „Богдан Моторс“, „Национальной аккумуляторной корпорации „Иста“ и многих других.

При этом закон о коммерческой деятельности Порошенко не нарушает. В статье 103 Конституции Украины сказано, что президент не может заниматься оплачиваемой или предпринимательской деятельностью. Петр Порошенко ей формально и не занимался. Его активами управляли отец — Алексей Порошенко — и младшие бизнес-партнеры.

Впрочем, для Порошенко сейчас главное — не загреметь в тюрьму на волне разоблачений о допущенных им ошибках за годы правления. С финансовой точки зрения, ему нужно, чтобы другие олигархи, более близкие к новому президенту, не растащили его империю по кусочкам. Поэтому неудивительно, что экс-президент даже под страхом ареста не планирует покидать страну.