Орешкин спрогнозировал уровень инфляции в октябре

Максим Орешкин в В октябре ожидается снижение годовой инфляции в России ниже целевого уровня в 4%, заявил глава Минэкономразвития Совете Федерации . Он выступил в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании палаты.

«Мы считаем необходимым проведение структурной кредитной политики, которая будет способствовать перераспределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного», — отметил министр.

По его словам, сейчас с точки зрения макроэкономики в рамках бюджетной политики Правительство добилось минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции открывает пространство для действий денежно-кредитной политики.