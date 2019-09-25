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Орешкин спрогнозировал уровень инфляции в октябре 

Парламентская газета + ещё 5 48 минут назад
В октябре ожидается снижение годовой инфляции в России ниже целевого уровня в 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в Совете Федерации. Он выступил в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании палаты.
«Мы считаем необходимым проведение структурной кредитной политики, которая будет способствовать перераспределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного», — отметил министр.
По его словам, сейчас с точки зрения макроэкономики в рамках бюджетной политики Правительство добилось минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции открывает пространство для действий денежно-кредитной политики.
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Экономика , Видео , Максим Орешкин , Совет Федерации , Минэкономразвития
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