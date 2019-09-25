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Греф предсказал революцию госуправления 

360tv.ru + ещё 9 23 минуты назад
Греф предсказал революцию госуправления
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка предупредил, что грядут первые перемены в государственном управлении. Причина кроется в четвертой промышленной революции, которая привнесла огромное количество новых технологий, к которым нынешняя модель не готова.
Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что из-за промышленной революции стране необходимо перевести госуправление на новый уровень. Дело в старых принципах руководства, которые не готовы к бурному развитию инноваций.
Она будет заключаться в изменениях в процессах управления, а также расширении «линейки чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и начинать внедрять инновации».
Прошлые промышленные революции не изменили модель государственного управления, которое до сих пор сосредоточено на решении рутинных задач. По словам Грефа, раньше и чиновники, и бизнес-корпорации 90% времени тратили на бюрократию. Да и теперь государство почти не занимается процессным менеджментом, целью которого является создание новых объектов или изменение существующих процессов.
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Комментарии1
Экономика , Герман Греф , Сбербанк России
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