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Греф назвал МВФ мёртвым органом 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организации, подобные Международному валютному фонду (МВФ), изжили себя и «должны умереть». По его мнению, они не способны к саморефлексии и самореформам.
«Много лет уже об этом ведутся разговоры и многие люди всю жизнь за счёт этих разговоров питаются. МВФ — абсолютно мёртвый орган, на мой взгляд», — цитирует Грефа ТАСС.
Он посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от МВФ, «позавчерашние рецепты» которого «не принесут никакой пользы».
В 2016 году Греф раскритиковал регуляторную политику, проводимую ЕЦБ.
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Экономика , Видео , Другое , Герман Греф , Международный валютный фонд , Сбербанк России , ЕЦБ , ИТАР-ТАСС
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