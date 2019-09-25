Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организации, подобные Международному валютному фонду (МВФ), изжили себя и «должны умереть». По его мнению, они не способны к саморефлексии и самореформам.
«Много лет уже об этом ведутся разговоры и многие люди всю жизнь за счёт этих разговоров питаются. МВФ — абсолютно мёртвый орган, на мой взгляд», — цитирует Грефа ТАСС.
Он посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от МВФ, «позавчерашние рецепты» которого «не принесут никакой пользы».
В 2016 году Греф раскритиковал регуляторную политику, проводимую ЕЦБ.