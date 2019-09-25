Греф назвал МВФ мёртвым органом

«Много лет уже об этом ведутся разговоры и многие люди всю жизнь за счёт этих разговоров питаются. МВФ — абсолютно мёртвый орган, на мой взгляд», — цитирует Грефа ТАСС.

Он посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от МВФ, «позавчерашние рецепты» которого «не принесут никакой пользы».