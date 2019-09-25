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Эксперты оценили влияние темы импичмента Трампа на курс рубля 

РИА Новости 20 минут назад
Как тема импичмента Трампа отразится на рубле
Фото: Reuters
Тема импичмента президента США Дональда Трампа краткосрочно повысила напряжение на рынках и локально надавила на рубль, долгосрочного негативного эффекта ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
Основные фондовые индексы США на торгах вторника снизились на 0,5-1,5%, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) понизились на 0,4-1,4%, японский Nikkei 225 — на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1%. Европейские рынки в начале торгов среды снижались на 0,6-1,4%.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.21 мск повышался на 30 копеек — до 64,29 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 70,73 рубля, следует из данных Московской биржи. На форексе евро снижается на 0,2%, до 1,10 доллара.
Более напряженная политическая обстановка в США может стать дополнительным среднесрочным фактором риска для рубля, полагает Григорий Жирнов из Нордеа банка.
"Особенно, если демократы в рамках импичмента решат вернуться к более активному обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года", — добавил он.
Впрочем, пока риски импичмента Трампа остаются невысокими, а волатильность, вызванная ими на рынках, в том числе и рубля, вполне укладывается в обычные рамки, полагает Егор Сусин из Газпромбанка.
"Это, скорее, формальная процедура, проходящая в рамках предвыборной гонки и перспектив у сторонников импичмента почти нет. Это больше политическая история, чем рыночная, поэтому сильное влияние на курсы доллара и рубля она вряд ли окажет", — добавил он.
Импичмент Трампа, к которому призвали демократы, маловероятен, предыдущие попытки отстранить от власти нынешнего американского лидера также ничем не увенчались, рассуждают аналитики компании ITI Capital.
"Новость из Вашингтона — хороший повод докупить рисковые активы после их текущего коррекционного снижения", — считают они.
Политическая процедура импичмента Трампа не столь проста и может потерпеть неудачу ввиду преобладания республиканцев в сенате США, а именно сенат квалифицированным большинством (2/3) должен вынести окончательный вердикт в этом вопросе, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.
"В этой связи, ощутимый эффект на рынки рисковых активов и защитных бумаг маловероятен, возможно только небольшое волнение в случае публикации чувствительной информации", — добавил он.
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Экономика , Джозеф Байден , Евгений Кошелев , Егор Сусин , Дональд Трамп , Газпромбанк , Росбанк , Нордеа Банк , Сенат США , Московская биржа , РИА Новости
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