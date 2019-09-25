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Счетная палата обеспокоилась ростом цен на продукты 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Рост цен на ряд продуктов питания в России в 2019 году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.
В среду в ходе «правительственного часа» в нижней палате парламента глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев доложил депутатам о ходе проведения осенних полевых работ в России и о реализации госпрограммы развития АПК.
«В своем выступлении Дмитрий Николаевич отметил, что, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. Вместе с тем, при росте объема производства сельхозпродукции — если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% — необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины», — передает РИА «Новости» слова Каульбарса в ходе выступления в Госдуме.
«Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство», — добавил он.
Напомним, в августе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что рост цен на продовольствие принесет пользу россиянам.
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