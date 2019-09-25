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Помпео заявил, что США намерены отсечь КСИР от экономики Ирана 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Помпео озвучил позицию США по Ирану
Фото: РИА Новости
Американская администрация намерена предпринять попытку отсечь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Ирана от участия во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в среду в Нью-Йорке на конференции, организованной американской неправительственной организацией, которая провозглашает целью своей деятельности пресечение получения Ираном ядерного оружия.
"Прежде всего, мы предпринимаем новые действия, чтобы отсечь КСИР от иранской экономики. Соединенные Штаты активизируют усилия, направленные на то, чтобы глубже знакомить [другие] страны и компании с рисками, которыми сопровождается ведение дел со структурами КСИР. И мы будем наказывать их (такие государства и фирмы — прим. ТАСС), если они будут упорствовать и бросать вызов нашим предупреждениям", — заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
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Экономика , ИТАР-ТАСС
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