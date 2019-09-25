Помпео озвучил позицию США по Ирану

Помпео заявил, что США намерены отсечь КСИР от экономики Ирана

Американская администрация намерена предпринять попытку отсечь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Ирана от участия во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в среду в Нью-Йорке на конференции, организованной американской неправительственной организацией, которая провозглашает целью своей деятельности пресечение получения Ираном ядерного оружия.