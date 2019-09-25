Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных

Президент России Владимир Путин назвал «подкрутку» данных одной из причин снижения инфляции. Об этом сообщают принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости».
В ходе совещания с членами правительства Путин заявил, что ЦБ «немножко подкрутил макроэкономические показатели» в ожидании поступления в экономику 700 млрд рублей.
«Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сделал вывод президент.
При этом он указал, что приход в экономику 700 млрд рублей задерживаются в связи с недостаточно активной работой над национальными проектами.
Слова президента стали ответом на выступление министра экономического развития Максима Орешкина, который сообщил о снижении инфляции ниже целевого уровня в 4%.
«Она уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года», — пообещал министр.