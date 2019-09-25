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МВД РФ может стать самым богатым силовым ведомством в 2020 году 

News.ru 57 минут назад
МВД РФ может стать самым богатым силовым ведомством
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Бюджет МВД в 2020 году может стать самым большим среди всех силовых ведомств РФ. Это следует из проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2021–2022 годов.
Согласно материалам, опубликованным на портале проектов нормативных актов, федеральная казна готова выделить полицейскому ведомству более 1 трлн рублей, что сопоставимо с бюджетом МВД 2016 года, до создания Росгвардии.
В 2021 году на МВД предусмотрено свыше 765,5 млрд рублей, в 2022-м — почти 790 млрд рублей.
После МВД по объёму финансирования находится Росгвардия. На её нужды государство готово потратить из средств налогоплательщиков почти 249 млрд рублей. В 2021–2022 годах расходы на этих силовиков увеличатся до 255,5 и 263,7 млрд рублей соответственно.
Значительную часть расходов на ФСБ, СВР, ФСО и другие спецслужбы государство решило скрыть от общества и засекретить. Известно лишь, что, согласно открытой части бюджета, траты на ФСБ составят более 70 млрд рублей.
МЧС в 2020 году может получить из федеральной казны более 180 млрд рублей, в 2021-м — свыше 185 млрд рублей, а в 2022-м — почти 193 млрд рублей.
Как писал News.ru, согласно проекту бюджета, прожиточный минимум пенсионера повысят в следующем году на 500 рублей.
На компенсации советских вкладов, «сгоревших» во время «шоковой терапии» 1990-х, в течение трёх лет запланировано потратить 16,5 млрд рублей, в то время как за деятельность президента Владимира Путина за это же время государство готово заплатить 42,7 млрд рублей.
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Комментарии1
Экономика , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , МЧС , МВД , Федеральная служба охраны
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