Раскрыта сумма российской помощи другим странам

Стала известна сумма российской помощи другим странам

Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, какую сумму Россия перечислила в 2018 году нуждающимся в поддержке странам.

"В рамках глобального партнерства Россия активно оказывает содействие развитию нуждающихся в поддержке стран, как по двусторонней линии, так и через международные организации. В 2018 году на эти цели российским правительством был выделен 1 млрд 36 млн долларов", — цитирует Эдельгериева «Интерфакс».

Это заявление он сделал на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН , проходящей в Нью-Йорке.

Как писал News.ru ранее, большая часть из 197 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями, пойдёт на оказание медицинской помощи.