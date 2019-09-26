Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.49
70.68
70.56
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.40
70.00
Индексы и котировки Brent
62.39
–0.10 Золото
1508.66
+0.08 РТС
1350.72
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
26.09
1.0954
–0.0056
11.09
1.1010
23.09
12.09
01.09

Стала известна сумма российской помощи другим странам 

News.ru 22 минуты назад
Раскрыта сумма российской помощи другим странам
Фото: EPA
Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, какую сумму Россия перечислила в 2018 году нуждающимся в поддержке странам.
"В рамках глобального партнерства Россия активно оказывает содействие развитию нуждающихся в поддержке стран, как по двусторонней линии, так и через международные организации. В 2018 году на эти цели российским правительством был выделен 1 млрд 36 млн долларов", — цитирует Эдельгериева «Интерфакс».
Это заявление он сделал на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.
Как писал News.ru ранее, большая часть из 197 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями, пойдёт на оказание медицинской помощи.
Заемщики поневоле: кредит можно повесить на любого
News.ru: последние новости
МВД РФ может стать самым богатым силовым ведомством в 2020 году МВД РФ может стать самым богатым силовым ведомством в 2020 году Новак назвал оператора, способного поставлять газ через Украину Новак назвал оператора, способного поставлять газ через Украину Путин: Центробанк подкрутил инфляцию Путин: Центробанк подкрутил инфляцию
Экономика , Генассамблея ООН , Правительство РФ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионеров ждет изменение выплат
Пенсионеров ждет изменение выплат10
В России могут ввести новый налог
В России могут ввести новый налог5
МВД РФ может стать самым богатым силовым ведомством
МВД РФ может стать самым богатым силовым ведомством5
Где в России самая большая пенсия
Где в России самая большая пенсия1
«ЦБ подкрутил»: Путин определил, что будет с ценами
«ЦБ подкрутил»: Путин определил, что будет с ценами1
Видео
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Часть россиян освободили от налогов
01:06
Часть россиян освободили от налогов
Личный счет
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
02:18
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
Экономика Компании
Медведев объявил о профиците бюджета
06:43
Медведев объявил о профиците бюджета
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение