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Эталонные тарифы установят исходя из расходов 

Финмаркет 1 час назад
В РФ готовят новый принцип регулирования тарифов ЖКХ
Фото: ТАСС
Минэкономразвития сформировало порядок определения эталонных тарифов для водо— и теплоснабжения, а также водоотведения, сообщают "Ведомости", ссылаясь на проект постановления правительства, опубликованный на сайте правовой информации.
Изменить регулирование тарифов поручал президент Владимир Путин в августе 2018 г. Проект нового закона о тарифах подготовили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития. Тарифы по нему формируются преимущественно методом эталонных затрат. Проект постановления — часть дорожной карты по переводу на эталонные тарифы воды и тепла, которая должна быть выполнена до августа 2020 г. Полный переход правительство планирует завершить в 2023 г.
Эталоны предложено формировать исходя из экономически обоснованных операционных расходов, условий, в которых работают организации, а также информации, которую сами они должны будут раскрывать в Единой информационно-аналитической системе (ЕИАС). Расходы, по которым будут рассчитывать эталоны, должна определить ФАС.
Чтобы установить, какие операционные затраты обоснованны, предприятия ЖКХ условно разобьют на группы. Так, отдельно будет вестись расчет для холодного и горячего водоснабжения, для производства тепла с использованием разного вида топлива, пишут "Ведомости".
Производство тепла унифицировать не получится, уверена директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова. Нужно учесть 100 параметров, по которым одна станция отличается от другой. В России около 70 000 котельных, продолжает Косогова, описать все единым эталоном невозможно.
Для водоканалов эталон даст среднюю температуру по больнице, но в России они работают в очень разных условия, дополняет директор по правовым вопросам "Российских коммунальных систем" Григорий Терян. Эталонный метод хорош, когда выбирается эталонное предприятие, на которое все ориентируются и заимствуют методы, позволившие добиться таких результатов, говорит заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Александр Эпштейн. Но в понимании этого проекта эталоны просто прописаны для нескольких групп — ни один водоканал не поместится в это прокрустово ложе. В России порядка 12 000–15 000 предприятий водного коммунального хозяйства и количество технико-экономических показателей, влияющих на различия в эталонной стоимости, сопоставимо с их общим количеством, настаивает Эпштейн.
Предложение выделить отдельный вид деятельности по эталонам "горячее водоснабжение" неразумно, категорична Косогова. Товара "горячая вода" нет: это холодная вода и подогрев — оба эти вида деятельности планируют эталонизировать, зачем отдельно делать эталон на горячую воду, спрашивает она.
Вводиться эталоны в регионах будут поэтапно, следует из приложения к проекту. В 2021 г. они заработают сразу в 49 регионах, в 2022 г. — еще в 20, в 2023 г. — в 16, среди которых Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Планируется, что в августе 2020 г. ФАС и Минэкономразвития протестируют расчет эталонов, сказано в дорожной карте к проекту.
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Комментарии
Экономика , Екатерина Косогова , Александр Эпштейн , Владимир Путин , ФАС , Минэкономразвития , Ведомости
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