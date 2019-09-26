Заткнуть Трампа: сколько Евросоюз дал Украине

Евросоюз оказывает Украине беспрецедентную поддержку, заявили в Брюсселе. С 2014 года Киеву предоставлено более 15 млрд евро. Так в ЕС отреагировали на слова президента США Дональда Трампа , обвинившего Брюссель в недостаточной помощи Украине. Сам Трамп решил заморозить финансовую поддержку.

Майя Косьянчич. Евросоюз назвал беспрецедентным объем оказанной Украине помощи. Об этом заявила пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини

«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — цитирует Косьянчич Politico.

Она отметила, что с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ.

«За последние пять лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой ЕС, Украина достигла большего, чем за два десятилетия до этого», — заявила она (цитата по РИА «Новости»).

По ее словам, Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «в поддержку Украины и в защиту ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул Брюссель в недостаточной помощи Киеву. Финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США, сказал он.

«Я настаиваю на том, что Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?» — сказал он журналистам.

Кроме того, Трамп пообещал, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделает Европа.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп поручил заморозить выделение почти $400 млн Украине. Это произошло за несколько дней до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Кроме того, из опубликованной Белым домом стенограммы беседы Зеленского и Трампа следует, что украинский лидер по телефону пожаловался на то, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель Эммануэль Макрон не предоставляют Киеву должной поддержки, в частности в вопросе антироссийских санкций.

«Я говорил с Ангелой и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают столько, сколько должны делать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать для Украины», — сказал Зеленский.

По его мнению, крупнейшим партнером Украины являются США, а не ЕС, поскольку Вашингтон в больше степени вводит санкции против России.

В том же разговоре Трамп попросил Зеленского помочь с расследованием против сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена , который входил в состав совета директоров крупной украинской энергетической компании при президенте Петре Порошенко . Демократы заявляют, что Трамп якобы заморозил военную помощь Украине в размере $250 млн именно в качестве давления на Киев. Из-за этого разговора демократы хотят запустить процедуру импичмента Трампа.

Напомним, Байден выдвинулся в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года и считается главным противником главы США.

Сам Трамп связывает приостановку помощи с коррупцией на Украине.

«Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?» — такое заявление сделал Трамп для прессы, комментируя разговор с Зеленским.

Ранее стало известно, что конгресс США выделит Украине финансовую поддержку на усиление безопасности в 2020 году.

В июне Конгресс США уже одобрил выделение Украине 250 млн долларов на эти цели в 2019 году. При этом в конце августа предоставление этих денег было заморожено Трампом, который призвал пересмотреть данную программу.

По данным Пентагона, с 2014 года по настоящее время Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд

Что касается ЕС, общий объем макрофинансовой помощи, предоставленной Украине с 2014 года, достигает почти 3,3 млрд евро, что «является самым большим объемом такой помощи, направленным в какую-либо страну вне ЕС», сообщали в Еврокомиссии.