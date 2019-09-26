Россия осталась на обочине Нового шелкового пути

Санкции и Крымский мост оставили Россию на обочине Нового шелкового пути, пишет «Газета.ru».

Великий шелковый путь — дорога, в древности и Средние века связывавшая Средиземноморье и Восточную Азию. Новый шелковый путь — концепция транспортной системы для перемещения по суше грузов и пассажиров из Китая в Европу.

Формально реализация проекта стартовала в 2013 году. Тогда лидер КНР Си Цзиньпин официально об этом объявил. В России идея была встречена восторженно — статус страны-транзитера позволит хорошо заработать и вдохнет жизнь в восточные регионы.

Между тем к точечной реализации проектов в рамках Нового шелкового пути Россия приступает только сейчас. В течение шести предыдущих лет она лишь подписывала меморандумы о намерениях, участвовала в форумах, презентациях и конференциях и проводила их.

В том, что Россия до сих пор остается на обочине шелкового пути, эксперты винят среди прочего западные санкции и Крымский мост. Первых, а точнее вторичных, опасается китайский бизнес. Мост же через Керченский пролив был важным, но дорогим проектом.