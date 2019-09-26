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Россия осталась на обочине Нового шелкового пути 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Санкции и Крымский мост оставили Россию на обочине Нового шелкового пути, пишет «Газета.ru».
Великий шелковый путь — дорога, в древности и Средние века связывавшая Средиземноморье и Восточную Азию. Новый шелковый путь — концепция транспортной системы для перемещения по суше грузов и пассажиров из Китая в Европу.
Формально реализация проекта стартовала в 2013 году. Тогда лидер КНР Си Цзиньпин официально об этом объявил. В России идея была встречена восторженно — статус страны-транзитера позволит хорошо заработать и вдохнет жизнь в восточные регионы.
Между тем к точечной реализации проектов в рамках Нового шелкового пути Россия приступает только сейчас. В течение шести предыдущих лет она лишь подписывала меморандумы о намерениях, участвовала в форумах, презентациях и конференциях и проводила их.
В том, что Россия до сих пор остается на обочине шелкового пути, эксперты винят среди прочего западные санкции и Крымский мост. Первых, а точнее вторичных, опасается китайский бизнес. Мост же через Керченский пролив был важным, но дорогим проектом.
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Экономика , Видео , Статьи , Си Цзиньпин , Газета.Ru
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