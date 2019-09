Китай обратился к США за помощью из-за нехватки еды

Китайские компании на фоне дефицита свинины, возникшего по причине эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), ищут способ начать закупки у американских компаний, сообщает Bloomberg.

Как указывают источники, китайцы интересуются ценами на свинину у таких компаний, как Smithfield Foods Inc., которая принадлежит китайской WH Group Ltd., и Tyson Foods Inc.

Объем закупок еще не определен, но предполагается, что он составит порядка 100 тысяч тонн. Часть из них направят в государственные резервы. Их раньше пришлось открыть, чтобы не допустить исчезновения свинины из магазинов.

На закупки, отмечается в материале, может повлиять и очередной раунд переговоров в рамках торговой войны между США и Китаем, который намечен на начало октября. Импорт продукции американских фермеров является одним из важных для Вашингтона условий. Ранее Китай уже увеличил закупки американской сои. В августе импорт составил 1,68 миллиона тонн. Это почти в два раза больше, чем в июле, и в шесть раз больше, чем за тот же месяц в прошлом году.

В министерстве внешней торговли Китая подтвердили переговоры. Представитель ведомства сообщил, что стороны договорились о закупках свинины и сои, но не привел никаких деталей соглашений, передает Associated Press.

Эпидемия АЧС привела к сокращению на 40 процентов поголовья свиней в Китае. Из-за такой ситуации в стране, которая является главным мировым потребителем свинины, цены на продукт с начала года выросли на 70 процентов.