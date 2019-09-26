Российские власти «помогли» торговле продуктами и все испортили

В результате принятия в июле 2016 года поправок к закону «О торговле» в России сократилось количество продавцов и поставщиков, а также снизилась конкуренция в отрасли. К такому выводу пришли в Минпромторге . В Минэкономики считают, что на ситуацию повлияли другие действия властей, пишет «Коммерсантъ».

Поправки ограничивают общий размер выплат торговым точкам пятью процентами от стоимости товара. В эту сумму должны входить затраты на все услуги, в том числе по продвижению и логистике. Срок оплаты поставщикам также сократился с 10-45 дней до 8-30 дней. Предполагалось, что это оздоровит розничную торговлю.

Вместо этого, по оценкам Минпромторга, в 2016-2018 годах количество малых и средних предприятий сократилось на 11,6 процента, а поставщиков крупнейших торговых сетей — на 10 процентов. Недобросовестная конкуренция выросла на 3,11 процента, в то время как нормальная конкуренция ушла в минус на 4,55 процента.

Минэкономики признает негативную динамику в части, где она подтверждена Росстатом , но не верит статистике по снижению количества поставщиков, так как ее предоставляют сами торговые сети. Также в ведомстве считают, что навредить рынку могло усиление госконтроля — введение ЕГАИС, обязательного использования онлайн-касс и сборов в системе «Платон». Все эти меры потребовали дополнительных затрат на оборудование для бизнеса.

Как отмечают источники на рынке, фактически Минпромторг и Минэкономики начали спор о последствиях реформ, который может закончиться новыми изменениями.