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Российские власти «помогли» торговле продуктами и все испортили 

Lenta.ru 1 час назад
Власти «помогли» торговле продуктами и все испортили
Фото: РИА Новости
В результате принятия в июле 2016 года поправок к закону «О торговле» в России сократилось количество продавцов и поставщиков, а также снизилась конкуренция в отрасли. К такому выводу пришли в Минпромторге. В Минэкономики считают, что на ситуацию повлияли другие действия властей, пишет «Коммерсантъ».
Поправки ограничивают общий размер выплат торговым точкам пятью процентами от стоимости товара. В эту сумму должны входить затраты на все услуги, в том числе по продвижению и логистике. Срок оплаты поставщикам также сократился с 10-45 дней до 8-30 дней. Предполагалось, что это оздоровит розничную торговлю.
Вместо этого, по оценкам Минпромторга, в 2016-2018 годах количество малых и средних предприятий сократилось на 11,6 процента, а поставщиков крупнейших торговых сетей — на 10 процентов. Недобросовестная конкуренция выросла на 3,11 процента, в то время как нормальная конкуренция ушла в минус на 4,55 процента.
Минэкономики признает негативную динамику в части, где она подтверждена Росстатом, но не верит статистике по снижению количества поставщиков, так как ее предоставляют сами торговые сети. Также в ведомстве считают, что навредить рынку могло усиление госконтроля — введение ЕГАИС, обязательного использования онлайн-касс и сборов в системе «Платон». Все эти меры потребовали дополнительных затрат на оборудование для бизнеса.
Как отмечают источники на рынке, фактически Минпромторг и Минэкономики начали спор о последствиях реформ, который может закончиться новыми изменениями.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что сложно назвать конкретные причины ухудшения ситуации в отрасли, но попросили прекратить менять законы. В свою очередь член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин предложил ввести дополнительные ограничения для торговых сетей, чтобы они не могли обойти действующие поправки.
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Экономика , Алексей Небольсин , Росстат , Минпромторг , Минэкономразвития
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