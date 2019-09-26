Центробанк закупился иностранной валютой

Центробанк закупил иностранную валюту

Банк России сообщил о росте международных резервов РФ на $1.4 млрд после покупки иностранной валюты.

Сейчас этот показатель составляет $532.6 млрд, что выше данных прошлой недели на 0,3%, говорится на сайте регулятора.

Закупка средств была произведена в рамках бюджетного правила. Кроме того, Центробанк провёл положительную переоценку.