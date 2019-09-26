Центробанк закупился иностранной валютой

Банк России сообщил о росте международных резервов РФ на $1.4 млрд после покупки иностранной валюты.
Сейчас этот показатель составляет $532.6 млрд, что выше данных прошлой недели на 0,3%, говорится на сайте регулятора.
Закупка средств была произведена в рамках бюджетного правила. Кроме того, Центробанк провёл положительную переоценку.
Ранее, как писал News.ru, президент России Владимир Путин назвал одну из причин снижения показателя инфляции в стране. По его словам, Центробанк немного подкрутил макроэкономические показатели в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей от реализации национальных проектов.