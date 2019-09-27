Казахстан торопится с продажей нефти Белоруссии

Казахстан решил поторопиться с продажей нефти Белоруссии

Казахстан намерен до конца года подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти в эту страну, заявил вице-министр энергетики Асет Магаугов, которого цитирует ТАСС.

«Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видеоконференцсвязь провести и постараться вопросы снять», — отметил чиновник.

По его словам, Казахстан сможет поставлять не только сырую нефть, но и некоторые нефтепродукты, например, мазут и газойль. Общий объем сырого и переработанного топлива составит 3,5 миллиона тонн в год.

Согласно заключенному в 2017 году соглашению между Москвой и Минском, Россия ежегодно поставляет Белоруссии 24 миллиона тонн нефти: 18 миллионов поступают на местные нефтеперерабатывающие заводы, шесть миллионов тонн реэкспортируются с зачислением экспортной пошлины в бюджет Белоруссии. Изначально поставки осуществлялись беспошлинно по внутрироссийским ценам, однако из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли к 2024 году цена сравняется с более высоким мировым уровнем. Белорусский президент Александр Лукашенко оценивал потери Минска от российских реформ в 10 миллиардов долларов.

В середине сентября Лукашенко заявил, что Минск может начать закупки у альтернативного поставщика, поскольку рыночные цены от России его не устраивают. В качестве вероятных кандидатов назывались Казахстан, а также США, Азербайджан и Саудовская Аравия.