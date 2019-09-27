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Казахстан решил поторопиться с продажей нефти Белоруссии 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Казахстан торопится с продажей нефти Белоруссии
Фото: ТАСС
Казахстан намерен до конца года подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти в эту страну, заявил вице-министр энергетики Асет Магаугов, которого цитирует ТАСС.
«Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видеоконференцсвязь провести и постараться вопросы снять», — отметил чиновник.
По его словам, Казахстан сможет поставлять не только сырую нефть, но и некоторые нефтепродукты, например, мазут и газойль. Общий объем сырого и переработанного топлива составит 3,5 миллиона тонн в год.
Согласно заключенному в 2017 году соглашению между Москвой и Минском, Россия ежегодно поставляет Белоруссии 24 миллиона тонн нефти: 18 миллионов поступают на местные нефтеперерабатывающие заводы, шесть миллионов тонн реэкспортируются с зачислением экспортной пошлины в бюджет Белоруссии. Изначально поставки осуществлялись беспошлинно по внутрироссийским ценам, однако из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли к 2024 году цена сравняется с более высоким мировым уровнем. Белорусский президент Александр Лукашенко оценивал потери Минска от российских реформ в 10 миллиардов долларов.
В середине сентября Лукашенко заявил, что Минск может начать закупки у альтернативного поставщика, поскольку рыночные цены от России его не устраивают. В качестве вероятных кандидатов назывались Казахстан, а также США, Азербайджан и Саудовская Аравия.
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Экономика , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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