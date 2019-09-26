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«Вопрос времени»: Украине предрекли неизбежный дефолт без кредитов МВФ 

360tv.ru 1 час назад
Украине предрекли неизбежный дефолт без кредитов МВФ
Фото: Reuters
Украинский политолог Андрей Золотарев заявил в интервью РИА ФАН, что без кредитов МВФ Украину неизбежно ждет дефолт. По его словам, стране необходимо начать зарабатывать или прибегнуть к «экономическому эгоизму».
По его словам, Международный валютный фонд не планирует выделять новые кредиты Киеву, поскольку не доволен медленными темпами снижения госрасходов. Эксперт объяснил, что логика МВФ заключается в следующем: при отсутствии роста экономики — сокращайте расходы. Однако Украине нечего урезать.
«Если кардинально не изменится экономическая политика Украины так, чтобы мы могли что-то зарабатывать и увеличивать внутренний спрос — вопрос дефолта будет лишь вопросом времени», — заявил Золотарев.
Эксперт добавил, что украинской стороне следует пересмотреть векторы развития народного хозяйства. Надо думать, как заработать деньги, а не следовать логике команды Петра Порошенко, где бы еще занять, сообщил «Царьград».
Золотарев также напомнил, что в мире еще популярен «экономический эгоизм». Так, например, президент США Дональд Трамп пытается вернуть производство обратно в Штаты.
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Комментарии3
Экономика , Петр Порошенко , Дональд Трамп , Андрей Золотарев , Международный валютный фонд , РИА ФАН , Царьград ТВ
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