Франция призвала Германию спасти Европу

Франция призвала Германию спасти ЕС от ухудшения экономической ситуации

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию «прямо сейчас» начать инвестировать в зону евро, не дожидаясь ухудшения экономической ситуации.

По словам французского министра, Германии «не надо ждать, когда экономическая ситуация ухудшится», ей «следует инвестировать и инвестировать прямо сейчас — чем быстрее, тем лучше», передает ТАСС.

«Именно европейским странам, располагающим достаточными доходами и достаточно свободными рамками действий надлежит инвестировать — и делать это немедленно», — заявил Ле Мэр в Национальном собрании Франции, представляя проект бюджета на 2020 год.

При этом он признал, что Париж не имеет возможности увеличить инвестиции.

«Ситуация, в которой находится Франция, совершенно иная», — отметил глава финансового ведомства.

Ле Мэр напомнил, что государственный долг Франции превышает 98% размера ее ВВП.

«Мы по-прежнему решительно настроены на то, чтобы добиться стабилизации государственной задолженности, а в дальнейшем и снизить ее размер в ходе пятилетнего президентского срока правления», — пообещал министр.

В ходе своего выступления Ле Мэр также заявил о поддержке курса главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, предполагающего понижение процентных ставок и скупку активов с целью активизации экономики Европы.