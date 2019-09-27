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Франция призвала Германию спасти ЕС от ухудшения экономической ситуации 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Франция призвала Германию спасти Европу
Фото: РИА Новости
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию «прямо сейчас» начать инвестировать в зону евро, не дожидаясь ухудшения экономической ситуации.
По словам французского министра, Германии «не надо ждать, когда экономическая ситуация ухудшится», ей «следует инвестировать и инвестировать прямо сейчас — чем быстрее, тем лучше», передает ТАСС.
«Именно европейским странам, располагающим достаточными доходами и достаточно свободными рамками действий надлежит инвестировать — и делать это немедленно», — заявил Ле Мэр в Национальном собрании Франции, представляя проект бюджета на 2020 год.
При этом он признал, что Париж не имеет возможности увеличить инвестиции.
«Ситуация, в которой находится Франция, совершенно иная», — отметил глава финансового ведомства.
Ле Мэр напомнил, что государственный долг Франции превышает 98% размера ее ВВП.
«Мы по-прежнему решительно настроены на то, чтобы добиться стабилизации государственной задолженности, а в дальнейшем и снизить ее размер в ходе пятилетнего президентского срока правления», — пообещал министр.
В ходе своего выступления Ле Мэр также заявил о поддержке курса главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, предполагающего понижение процентных ставок и скупку активов с целью активизации экономики Европы.
«Франция поддерживает смелые решения, принятые ЕЦБ и его главой. Мы считаем, что его решения являются единственными действительно ответственными решениями, направленными на то, чтобы избежать очередного ухудшения нашей экономической среды», — подчеркнул министр экономики и финансов Франции.
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