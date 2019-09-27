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Россия нашла нового партнера в Европе вопреки воле ЕС 

Lenta.ru 59 минут назад
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) договорился о создании зоны свободной торговли с Сербией, против чего выступал Евросоюз. Об этом рассказала министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Никишиной, соответствующий договор будет в скором будущем подписан в Москве премьер-министрами членов ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), а также премьер-министром Сербии Аной Брнабич и председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.
Документ заменит три имеющихся соглашения о зоне свободной торговли, которые Сербия ранее заключала с Россией, Белоруссией и Казахстаном по отдельности.
Соглашение облегчит доступ к сербскому рынку некоторым видам продукции, особенно из Армении и Киргизии, которые ранее не имели собственных соглашений. Также условия будут улучшены для машинно-технической продукции всех стран-членов ЕАЭС, поскольку в двусторонних соглашениях она не была указана.
В свою очередь, власти Сербии также надеются нарастить экспорт своих товаров в Россию и другие страны-члены ЕАЭС.
Ранее планы Сербии раскритиковали власти Евросоюза, назвавшие их помехой для сближения страны с ЕС и дальнейшего вступления в блок. По словам Никишиной, если это произойдет, соглашение с ЕАЭС утратит силу, однако до тех пор Россия и ЕАЭС будут проводить торговую политику в отношении Сербии без оглядки на Брюссель.
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Комментарии2
Экономика , Видео , Григорий Березкин , Тигран Саркисян , Вероника Никишина , Ана Брнабич , ЕС , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС
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