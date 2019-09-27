Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.31
$
64.50
70.45
70.55
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.84
71.10
Индексы и котировки Brent
62.62
+0.45 Золото
1490.68
–0.06 РТС
1355.08
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
27.09
1.0953
–0.0110
12.09
1.1063
24.09
13.09
02.09

Банк российской оборонки станет международным коллектором 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Банк оборонки РФ станет международным коллектором
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, станет агентом правительства по вопросам исполнения зарубежными странами своих обязательств перед Россией, следует из текста проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Внимание на это обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Источник издания уточнил, что речь идет о долгах за поставки российских вооружений. Согласно июньским данным Минфина, общая сумма составляет 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны бывшего СССР.
До сих пор учет и сопровождение долгов перед Россией, включая оборонные, вела госкорпорация ВЭБ.РФ. Проект нового бюджета предполагает переход этих функций к Промсвязьбанку на 2020 год. Что будет в последующие годы, пока неизвестно.
По словам опрошенных изданием экономистов, Промсвязьбанк может получить комиссионные доходы от операций по погашению кредитов, однако они, скорее всего, будут незначительными.
В 2018 году, после начала санации Промсвязьбанка с его последующим переходом в собственность сначала Агентства по страхованию вкладов, а затем Росиму