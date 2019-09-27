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Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 50 минут назад
Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Поправками, в числе прочего, предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг документы в бумажном виде не придется предоставлять, это будет электронный документооборот», — передает РИА «Новости» слова Голиковой на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве России.
В мае в Пенсионном фонде заявили, что полностью оцифровали все трудовые книжки россиян.
Закон об электронных трудовых книжках должен вступить в силу с 1 января 2020 года, когда все работодатели должны будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн. С 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате.
Напомним, в конце августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков сообщил, что пенсионный фонд России (ПФР) готов перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года.
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Комментарии
Экономика , Видео , Личный счет , Татьяна Голикова , Сергей Чирков , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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