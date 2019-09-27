Кремль высказался о полетах в Грузию

Дмитрий Песков. Авиасообщение с Грузией будет возобновлено в свое время, надеется Россия. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь Владимира Путина

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прервано с 8 июля. Соответствующее решение приняли президент и Министерство транспорта России по причине опасений за безопасность пребывания граждан РФ в этой стране. В июне там начались антироссийские протесты в связи с выступлением депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул», — заявил вчера «Коммерсанту» Сергей Лавров.

Министр иностранных дел выразил уверенность в осознании большинством грузин «контрпродуктивного провокационного характера той выходки» — выступление Гаврилова было согласованной процедурой, а грузинская оппозиция по-хамски ее сорвала.

Дмитрий Песков, комментируя мнение Лаврова, подчеркнул, что авиасообщение между странами не было отменено навсегда. В этой связи, по его словам, Россия, «конечно», надеется, что «в свое время» для возобновления прямых рейсов будут созданы условия.