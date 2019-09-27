Минприроды объяснило рост оценки стоимости нефти и газа в России

Рост оценки стоимости запасов нефти и газа в России, проведенной Минприроды России в сентябре этого года, в основном связан с более детальным изучением имеющихся объектов и в меньшей степени с приростом запасов углеводородов, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин

Ранее в сентябре Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза — с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.

Оценка запасов газа изменилась примерно на четверть — с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей.

"Очень большая работа проведена по цифровизации каждой из компаний, Роснедрами. И на сегодняшний день, безусловно, идет формирование новой истории, связанной с оценкой. Поэтому мы понимаем, что цифры будут меняться", — сказал министр.

При этом он добавил, что прирост запасов в переоценке стоимости сыграл незначительную роль и что инвентаризация имеющихся объектов также даст свои коррективы.

"Есть, безусловно, прирост, но он не такой высокий. Инвентаризация в конце года еще более детально все покажет", — сообщил Кобылкин.

С 2019 года природные ресурсы должны отражаться в балансе активов и пассивов и счетах накопления федеральной статистики, в этой связи в сентябре 2018 года Минприроды разработало соответствующую методологию оценки стоимости запасов полезных ископаемых, первые данные были опубликованы в марте.