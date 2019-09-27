Россияне полюбили микрозаймы

Портфель микрозаймов во II квартале увеличился на 9%

Портфель микрозаймов в II квартале 2019 года увеличился на 9%, до 190 млрд рублей, говорится в документе Банка России "Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов" за II квартал.

"Портфель микрозаймов вырос на 9% квартал к кварталу, до 190 млрд рублей, из которых 156 млрд рублей было предоставлено физическим лицам (доля займов физическим лицам в общем портфеле по итогам квартала сохранилась на уровне 82%). За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (за вычетом ипотечных кредитов) увеличился на 6%, до 9,1 трлн рублей", — говорится в материале.

Темпы роста микрозаймов и банковских кредитов находятся на сопоставимом уровне, подчеркивает регулятор.

В ЦБ отмечает, что МФО продолжают развивать цифровые каналы продаж, в отчетном периоде треть выдач приходится на онлайн-займы. Основная их часть находится в сегменте PDL (короткие займы "до зарплаты" на срок не более 30 тыс. рублей и на срок не более 30 дней).

Комментируя ситуацию с прострочкой по займам, регулятор сообщает, что МФО постепенно изменяют модель работы с просроченной задолженностью на фоне новых ограничений по уступке прав требований по договорам микрозайма. По данным Банка России, микрофинансовые организации начинают больше самостоятельно работать с задолженностью. Из-за этого растет доля просроченной задолженности в совокупном портфеле (до 27,3% — с 24,6% годом ранее). Ухудшение качества портфеля вызывает необходимость принятия дополнительных мер компаниями.

Прибыль микрофинансовых организаций

Чистая прибыль МФО по итогам первого полугодия выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,1 млрд рублей. Собственный капитал МФО за тот же период увеличился на 25% и на конец второго квартала достиг 95 млрд рублей.