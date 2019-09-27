В Минфине Украины назвали размер госдолга

Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство, госдолг Украины составляет почти $82 млрд

По данным министерства, за август 2019 года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,6%, — до $81,92 млрд