S&P обновило суверенный рейтинг Украины

В сообщении агентства говорится, что Украина должна сохранить доступ к внутренним и внешним рынкам капитала.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с «В-» до «В», со стабильным прогнозом.

При этом в агентстве уточнили, что суверенные рейтинги страны еще могут оказаться под давлением в случае возникновения проблем со льготным финансированием или доступом на рынок капиталов. По мнению аналитиков это может произойти, если новые власти Украины отступят от ключевых реформ.

«Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины закрепит макроэкономические реформы последних лет, пока происходит восстановление экономики, и общий государственный долг по отношению к ВВП снижается. В результате Украина должна сохранить доступ как к внутренним, так и внешним рынкам капитала, что позволит ему обеспечить погашение по коммерческому долгу до 2020 года», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

На этом фоне национальный банк Украины (НБУ) отменил для зарубежных инвесторов ежемесячный лимит в сумме пять миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и некоторых других операций.

Помимо этого, Национальный банк Украины расширил перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физлиц, не являющихся резидентами, разрешено зачислять средства в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и иных доходов по объектам прав собственности внутри страны, которые не связаны с их отчуждением, продажей, ликвидацией либо уменьшением уставного капитала.