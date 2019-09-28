В ФРГ потребовали смягчить санкционный прессинг против РФ

Самоограничения: почему в бундестаге вновь подняли вопрос о снятии санкций ЕС с России

Представители нескольких фракций парламента Германии выступили за постепенное смягчение Евросоюзом антироссийских ограничительных мер. В частности, об этом заявили в Свободной демократической партии (FDP), Социал-демократической партии (SPD) и Левой партии (Die Linke) в ходе конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?». Как считают эксперты, от санкций пострадали энергетический, потребительский и сельскохозяйственный секторы Германии. Призывы к отмене ограничительных мер будут звучать всё чаще, однако для их реализации нужны коллективные усилия стран — членов ЕС, полагают аналитики.

Представители сразу нескольких парламентских фракций бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления ограничительных мер в отношении РФ. Такую позицию депутаты выразили в ходе конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?», организованной Восточным комитетом немецкой экономики.

Так, представитель правоцентристской Свободной демократической партии Сандра Везер, поддержав сохранение санкций, отметила, что ограничительные меры могут быть смягчены по мере выполнения пунктов Минских соглашений.

Cо своей стороны, член левой Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль подчеркнул, что Германия должна поддержать линию, предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном . По словам парламентария, ФРГ нужно «сделать первый шаг» навстречу Москве после пяти лет санкционного режима.

Представитель Левой партии Клаус Эрнст, в свою очередь, заявил, что у Германии весьма высокие шансы на то, чтобы добиться снятия санкций на уровне Евросоюза. Депутат напомнил, что ФРГ в наибольшей степени пострадала из-за установления режима взаимных экономических ограничений между Россией и ЕС.

Эрнст добавил, что метод санкционного давления на Москву показал свою неэффективность.

Поддержал концепцию поэтапного снятия ограничительных мер и депутат от фракции Христианско-социального союза (CSU), председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр

Константин Воронов. Сейчас происходит процесс ослабления экономики Европы, и на этом фоне российский рынок, который всегда был важен для Германии, приобретает приоритетное значение, пояснил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

«Санкционный прессинг существенно отразился на многих секторах экономики ФРГ, в частности на сферах энергетики и потребления. Эта объективная причина побуждает политические силы Германии призывать к ослаблению антироссийских рестрикций», — рассказал эксперт.

«Думаю, что сельское хозяйство в наибольшей степени пострадало от ограничительных шагов, поскольку экономика Германии ориентирована на экспорт, а ответные российские санкции, соответственно, снизили возможность потребления немецких товаров», — предположил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Усталость от санкций

О необходимости отмены экономических санкций в отношении России высказывались и в одной из правящих партий Германии — Христианско-демократическом союзе (CDU). В начале сентября об этом заявил руководитель ХДС в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг.

Парламентарий подчеркнул, что ответные ограничительные меры, введённые Москвой против ЕС, наносят значительный ущерб экономике ФРГ, особенно в сельскохозяйственной и агропромышленной отраслях.

Депутат напомнил, что жители восточных областей Германии (до 1990 года — территории ГДР) рассчитывают на нормализацию отношений с Москвой, так как с этой страной более тесно выстроены связи.

«Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений», — приводит газета Rheinische Post слова главы ХДС в Тюрингии.

Призывы отказаться от санкций против Москвы неоднократно звучали и от других представителей немецкого политического истеблишмента. С подобными заявлениями выступали премьер-министры федеральных земель Мекленбург — Передняя Померания, Северный Рейн — Вестфалия, а также Нижняя Саксония.

В отмене санкционного режима заинтересованы не только руководители регионов с развитой аграрной отраслью, но и представители немецкой промышленности. Так, о необходимости нормализации отношений с Россией высказывался глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

Стоит отметить, что многие немецкие политики, несмотря на призывы к нормализации отношений, продолжают увязывать вопрос снятия антироссийских ограничительных мер с выполнением Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эту позицию в июне 2019 года в очередной раз подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель

Однако Москва неоднократно указывала, что не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию, а выступает в качестве посредника. МИД РФ последовательно напоминал странам ЕС, что ответственность за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине.

Экономический груз

Убытки от санкций терпит не только немецкая экономика. В апреле этого года депутат Европарламента от Франции Надин Морано направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини письменный запрос, в котором указала, что промышленность по переработке свинины во Франции теряет доходы в €400 млн в год, в то время как норвежский экспорт в Россию сократился на €1 млрд в год.

Морано сообщила, что «санкции полностью подрывают структуру мирового рынка» — компании из государств — членов Евросоюза лишаются возможности поставлять свою продукцию в РФ. Этим пользуются третьи страны, не затронутые ответным эмбарго.

«В то время как страны ЕС теряют свои доли на рынках России, третьи страны, не затронутые её эмбарго, получают преимущество. К примеру, Китай открыл терминал для экспорта фруктов и овощей, а у Бразилии увеличился объём экспорта мяса», — говорится в заявлении евродепутата.

О негативном влиянии антироссийских санкций на экономику заявляли и в Венгрии, которая, по словам главы МИД Петра Сийярто, потеряла из-за экспортных ограничений около $7 млрд

В октябре 2018 года в ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщили, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений в ответ на санкции Запада превысили €1 млрд Несмотря на это, руководство ЕС каждый раз принимает решение о продлении экономических санкций против Москвы.

Вся Восточная и Центральная Европа попала под негативное влияние взаимных санкций ЕС и РФ, отметил Константин Воронов.

«Крупные европейские экономики, которые поддерживают отношения с российскими партнёрами и ищут обходные пути для дальнейшего сотрудничества, достаточно чувствительны к подобным ограничительным мерам. Но в странах Европы есть транснациональные компании, которые не допускают резкого снижения торговли. Антироссийские санкции тормозят не только текущие торгово-экономические связи, но и будущие возможности для бизнеса», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Владимир Оленченко отметил, что заявления о необходимости смягчения или отмены ограничительных мер, которые делают немецкие депутаты и другие европейские политики, будут звучать всё громче по мере замедления темпов роста общеевропейской экономики. При этом политолог добавил, что в ЕС против снятия санкций будут выступать страны «новой Европы» вроде республик Прибалтики, которые полагаются на субсидии Брюсселя.