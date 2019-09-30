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Американский сланцевый бум пошел на спад 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Американский сланцевый бум пошел на спад
Фото: Reuters
Добыча сланцевой нефти в США резко упала на фоне роста цен после атак на объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии.
Добыча нефти в США выросла менее чем на 1% в первом полугодии 2019 года, тогда как годом ранее данный показатель увеличился на 7% при более низких ценах нефть, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что добыча сланцевой нефти в США падала несколько лет назад, но это происходило на фоне снижения мировых цен. В этом же году цены на нефть демонстрируют рост, что свидетельствует об операционных проблемах в отрасли.
Эксперты отмечают, что объемы добычи снижаются в результате таких факторов, как слишком близкое расположение скважин.
При этом технологические и инженерные прорывы, позволившие добывать рекордные объемы нефти, находятся на своем пике, а эффект от их внедрения сходит на нет, отмечает издание.
В настоящее время добыча сланцевой нефти в США достигает 8 млн баррелей в сутки, что соответсвует 10% мировой добычи.
Ранее в США предрекли шокирующие последствия сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.
Напомним, что американская сторона обвинила Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники.
Иран назвал ложью заявления США о причастности к атакам. В ответ в администрации Трампа обратили внимание на «указывающие на Иран факты».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.
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Экономика , Рынки , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Wall Street Journal
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