Снова санкции: США наказали граждан и компании России

США включили в санкционный список двоих граждан России и три компании за «вмешательство в выборы», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов

Также ограничения вводятся в отношении компаний Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, зарегистрированных на Сейшельских островах, и Linburg Industries Ltd, зарегистрированной в Чехии. Эти компании, как считают в США, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным

На прошлой неделе США расширили санкционный список в отношении российских граждан и компаний, добавив в него пять судов, одну фирма и три физических лица за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.