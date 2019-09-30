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Снова санкции: США наказали граждан и компании России 

Рамблер + ещё 7 48 минут назад
США включили в санкционный список двоих граждан России и три компании за «вмешательство в выборы», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов.
В список добавлены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения). По данным американской стороны, они связаны с Агентством интернет-исследований.
Также ограничения вводятся в отношении компаний Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, зарегистрированных на Сейшельских островах, и Linburg Industries Ltd, зарегистрированной в Чехии. Эти компании, как считают в США, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
На прошлой неделе США расширили санкционный список в отношении российских граждан и компаний, добавив в него пять судов, одну фирма и три физических лица за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии.
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Денис Кузьмин , Евгений Пригожин , Игорь Нестеров , Казначейство США , РИА Новости
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