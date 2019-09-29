Иран потребовал от США компенсаций

Вашингтон должен вернуться к соблюдению ядерной сделки и выплатить Тегерану 50 млрд долларов компенсаций, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.

«Нам необходимы условия, выходящие за Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Если американцы хотят, чтобы мы вернулись к СВПД, то они сами должны это сделать и выплатить по меньшей мере 50 млрд долларов за ущерб от санкций», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Спецпредставитель Госдепа по Ирану Брайан Хук ранее сообщал, что, по оценке американской стороны, потери Ирана от нефтяных санкций составили 50 млрд долларов.

Мохсен Резаи также заявил, что Вашингтон своими санкциями стремится обрубить торговые связи Ирана и добиться блокады исламской республики.

Кроме того, по его словам, Тегеран обвиняют в атаках, поскольку не хотят позориться и признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии нанесли хуситы.

Напомним, Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20%. Этот уровень обогащения считается оружейным.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана забыть о своем желании производить обогащение урана.

Москва подчеркивала, что Вашингтон нарушил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а потому у него нет морального права на критические суждения по обогащению урана Ираном.