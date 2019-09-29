Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.60
70.55
70.55
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.40
70.00
Индексы и котировки Brent
61.91
+0.00 Золото
1496.78
+0.00 РТС
1347.72
–0.49
Динамика валют
EUR / USD
27.09
1.0941
–0.0133
13.09
1.1074
24.09
13.09
02.09

Над российской нефтедобычей нависла новая угроза 

Рамблер + ещё 5 23 минуты назад
Россия может лишиться добычи газа и нефти, предупредил аналитик Bloomberg. Он посоветовал президенту РФ Владимиру Путину стать «зеленым» и остановить глобальное потепление, чтобы сохранить нефтегазодобычу. О нависшей угрозе пишет Джулиан Ли — нефтяной эксперт Bloomberg. Ранее он работал старшим аналитиком в Центре глобальных энергетических исследований.
«До сих пор изменение климата считалось «хорошей вещью» для России. По крайней мере, отчасти. Потепление открыло Северный морской путь и сделало возможным поиск и разработку нефтяных и газовых месторождений под арктическими морями», — пишет Ли.
Однако, по его мнению, потепление может оказать неблаготворное влияние на север России, где расположены центры нефтегазодобычи. Аналитик ссылается на доклад «Океан и криосфера», представленный МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата).
Авторы доклада предупреждают, что «вечная мерзлота претерпевает быстрые изменения» и это угрожает стабильности и функциональности нефтяной инфраструктуры. Наибольшие риски возникают на полуострове Ямал, где находятся два крупнейших российских месторождения (Бованенково и Ямал СПГ). Согласно отчету МГЭИК, «около 45% месторождений нефти и природного газа в российской Арктике расположены в самой опасной зоне».
«Верхние метры вечной мерзлоты, так называемый активный слой, замерзают и оттаивают по мере смены сезонов, становясь нестабильными в теплое время года. Изменение климата заставляет активный слой углубляться. Это означает, что земля теряет способность поддерживать построенные на дороги, здания, трубопроводы. Потеря несущей способности драматична, и она уже идет полным ходом», — пишет Ли.
По прогнозам, на полуострове Ямал несущая способность грунта снизится в среднем на 25-50% в период 2015-2025 годов по сравнению с 1965-1975 годами. Южнее, в районе Уренгоя почва может потерять 50-75% своей несущей способности.
При этом эксперт отмечает, что новейшая нефтяная инфраструктура России была разработана с учетом изменения климата. Например, резервуары хранения на СПГ «Ямал» расположены на 65 тысячах свай, забитых на 28 метров в вечную мерзлоту. Существует так называемая «термосифонная система».
Она предназначена для обеспечения несущей способности почвы в течение всего срока реализации проекта.
Однако, никто не может сказать, что случится с инфраструктурой, если произойдет неожиданный скачок температуры, связанный с глобальным потеплением.
Комментарии63
Экономика , Видео , Другое , Владимир Путин , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам снова повысят пенсионный возраст
Россиянам снова повысят пенсионный возраст484
Россиянам пообещали рост доходов
Россиянам пообещали рост доходов88
Иран потребовал от США компенсаций
Иран потребовал от США компенсаций1
Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг
Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг9
На Украине считают убытки после потери Крыма
На Украине считают убытки после потери Крыма3
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
02:59
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Экономика Другое
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
03:12
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
Компании Статьи
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Рынки
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
01:21
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
Экономика
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть