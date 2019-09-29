Над российской нефтедобычей нависла новая угроза

Россия может лишиться добычи газа и нефти, предупредил аналитик Bloomberg. Он посоветовал президенту РФ Владимиру Путину стать «зеленым» и остановить глобальное потепление, чтобы сохранить нефтегазодобычу. О нависшей угрозе пишет Джулиан Ли — нефтяной эксперт Bloomberg . Ранее он работал старшим аналитиком в Центре глобальных энергетических исследований.

«До сих пор изменение климата считалось «хорошей вещью» для России. По крайней мере, отчасти. Потепление открыло Северный морской путь и сделало возможным поиск и разработку нефтяных и газовых месторождений под арктическими морями», — пишет Ли.

Однако, по его мнению, потепление может оказать неблаготворное влияние на север России, где расположены центры нефтегазодобычи. Аналитик ссылается на доклад «Океан и криосфера», представленный МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата).

Авторы доклада предупреждают, что «вечная мерзлота претерпевает быстрые изменения» и это угрожает стабильности и функциональности нефтяной инфраструктуры. Наибольшие риски возникают на полуострове Ямал, где находятся два крупнейших российских месторождения (Бованенково и Ямал СПГ). Согласно отчету МГЭИК, «около 45% месторождений нефти и природного газа в российской Арктике расположены в самой опасной зоне».

«Верхние метры вечной мерзлоты, так называемый активный слой, замерзают и оттаивают по мере смены сезонов, становясь нестабильными в теплое время года. Изменение климата заставляет активный слой углубляться. Это означает, что земля теряет способность поддерживать построенные на дороги, здания, трубопроводы. Потеря несущей способности драматична, и она уже идет полным ходом», — пишет Ли.

По прогнозам, на полуострове Ямал несущая способность грунта снизится в среднем на 25-50% в период 2015-2025 годов по сравнению с 1965-1975 годами. Южнее, в районе Уренгоя почва может потерять 50-75% своей несущей способности.

При этом эксперт отмечает, что новейшая нефтяная инфраструктура России была разработана с учетом изменения климата. Например, резервуары хранения на СПГ «Ямал» расположены на 65 тысячах свай, забитых на 28 метров в вечную мерзлоту. Существует так называемая «термосифонная система».

Она предназначена для обеспечения несущей способности почвы в течение всего срока реализации проекта.

Однако, никто не может сказать, что случится с инфраструктурой, если произойдет неожиданный скачок температуры, связанный с глобальным потеплением.