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Россельхознадзор ответил на прогноз роста цен на «молочку» 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзор разъяснил ситуацию с ценами на молоко
Фото: ТАСС
Включение в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» молока и кисломолочной продукции с 1 ноября не может стать причиной роста цен на эту продукцию, сообщила RNS официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
«Мы уверены, что запуск третьего этапа «Меркурия» не может стать причиной роста цен. Потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал как раз обратный эффект — снижение себестоимости производства товара за счет работы «Меркурия» на бесплатной основе в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить», — говорится в сообщении.
Она напомнила, что первый этап электронной сертификации состоялся год назад, второй этап, предполагающий ввод в систему отдельные молочные продукты, — 1 июля 2019 года.
«Мы работаем в этом этапе уже три месяца и не отмечаем сбоев ни в системе, ни в ритейле, ни у пользователей. Система работает стабильно. Подготовка к этому растянулась на несколько лет, а потому у производителей было достаточно времени на подготовку», — подчеркнула официальный представитель Россельхознадзора.
Юлия Мелано также отметила, что анализ ситуации ведомством оценивается как благоприятный для заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации.
«Относительно второй системы — маркировки — то сейчас она не является обязательной. Система работает в тестовом режиме, а соответственно, не может повлечь серьезных сложностей для производителей», — добавила она.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на заявление комитета по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты сообщила https://rns.online/consumer-market/Rossiyan-predupredili-o-vozmozhnom-podorozhanii-molochnih-produktov-2019-09-30/, что запуск заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) молочной продукции может привести к росту цен на нее в ноябре на 10%. В издании напомнили, что летом нынешнего года также стартовал эксперимент по ее маркировке, одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса.
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Комментарии2
Экономика , Юлия Мелано , Россельхознадзор , газета "Известия"
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