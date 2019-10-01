Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.33
71.25
71.22
Прогноз
07.10 – 14.10
$
63.53
71.53
Индексы и котировки Brent
59.39
–0.40 Золото
1476.48
+0.92 РТС
1339.87
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.0922
–0.0081
16.09
1.1003
27.09
17.09
05.09

Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге в декабре 

ТАСС + ещё 27 1 час назад
Названо место проведения следующего саммита ЕАЭС
Фото: РИА Новости
Cледующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. Об этом после его заседания в Ереване во вторник заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге", — сказал он.
В 2020 году председательство в ЕАЭС переходит к Белоруссии.
Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза, в его состав входят главы государств — членов ЕАЭС. Заседания совета проводятся не реже раза в год.
Деньги клиентов банков стали списывать без их согласия
ТАСС: последние новости
Роухани: зона свободной торговли с ЕАЭС является прекрасным шансом для иранского бизнеса Роухани: зона свободной торговли с ЕАЭС является прекрасным шансом для иранского бизнеса Премьер Украины заявил, что железная дорога в стране почти уничтожена Премьер Украины заявил, что железная дорога в стране почти уничтожена Власти Ирана потребовали от США возместить ущерб от санкций Власти Ирана потребовали от США возместить ущерб от санкций
Экономика , Никол Пашинян , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕАЭС создаст с Сингапуром зону свободной торговли
ЕАЭС создаст с Сингапуром зону свободной торговли
Рубль рухнул
Рубль рухнул
Подсчитаны траты немецких пенсионеров
Подсчитаны траты немецких пенсионеров5
Российские компании заплатят за мусор
Российские компании заплатят за мусор
Российские олигархи стали еще богаче
Российские олигархи стали еще богаче14
Видео
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение